¿Fresas mexicanas con brote de hepatitis A? Retiran productos del mercado

Por un posible brote de hepatitis A en fresas mexicanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que se retiraron varios productos del mercado, ya que la salud de sus ciudadanos podría ponerse en riesgo; además los exhortó a ponerse en contacto con las autoridades de salud en caso de sentirse mal.

De acuerdo con un reporte de investigación de la FDA, el pasado 12 de junio, Willamette Valley Fruit Company, de Salem Oregón, EUA, inició un retiro de paquetes específicos de frutas congeladas que contienen fresas cultivadas en México, debido al potencial riesgo de contaminación por hepatitis A.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El 7 de junio de 2023, Wawona Frozen Foods de Clovis, California, retiró voluntariamente del mercado de la mezcla orgánica DayBreak de la marca Wawona de 4 lb. Bolsa con fecha de caducidad del 23/09/2023, 29/09/2023, 30/09/2023 y 18/10/2023.

Dos meses antes, en marzo de este año, California Splendor, de San Diego, California, retiró ciertos lotes de 4 libras , bolsas de fresas orgánicas congeladas Kirkland Signature que se vendieron en las tiendas Costco en Los Ángeles, Hawái y dos centros comerciales de San Diego, debido al posible brote.

VIDEO: Posible brote de hepatitis A en fresas mexicanas

¿Qué es la hepatitis A?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis A es una inflamación del hígado debido a la infección por el virus de la hepatitis A (VHA). Puede causar morbilidad de moderada a grave y se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados o por contacto directo con una persona infectada.

Según la OMS, en 2016, la hepatitis A provocó en todo el mundo cerca de 7 mil 134 defunciones, es decir, una cifra que representa el 0.5% de la mortalidad por hepatitis víricas. Aun así, esta enfermedad rara vez es mortal, pero puede ocasionar síntomas como debilidad extrema y hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda), que a menudo es mortal.

Te puede interesar: ¿Es bueno lavar el pollo crudo antes de cocinarlo, según la ciencia?

¿Qué productos se eliminaron del mercado?

Según el reporte de la FDA, los productos que podrían estar contaminados se distribuyeron a través de empresas minoristas y fueron los siguientes:

Walmart

-Bolsas de 4 libras de frutas mixtas, bolsas de 4 libras (64 oz) de fresas en rodajas y bolsas de 1.81kg.

Costco

-Mezcla de batidos orgánicos Fresh Start de Rader Farms, 48 onzas.

HEB

-Rader Farms Organic Berry Trio Bolsas de 3 libras.

Sin embargo, no todas las bolsas de estas marcas podrían estar contaminadas, ya que únicamente se corre el riesgo si se compraron productos con los códigos que se encuentran en este enlace . Ante la investigación, la FDA instó a los consumidores a revisar sus congeladores en busca del producto retirado, no consumirlo y desechar el producto o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso. Cabe mencionar que los productos que tienen diferentes códigos de lote o fechas de compra no están sujetos a este retiro.

FDA

Casos de hepatitis A

La agencia de Estados Unidos señaló que, hasta el 5 de mayo de 2023, se han notificado un total de 9 casos de hepatitis A asociados a brotes en 3 estados. Los datos epidemiológicos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dieron a conocer que todas habían comido fresas orgánicas congelada antes de sentirse mal y acudir al médico.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.