Tiroteo durante misa en escuela católica de Minnesota deja a varias personas muertas

Durante la mañana de este miércoles 27 de agosto autoridades en Estados Unidos (EUA) dieron a conocer que se registró un importante tiroteo en la escuela católica Annunciation ubicada la ciudad de Minnesota, lo cual dejó a varias personas sin vida y decenas de lesionados.

Primeros reportes dados a conocer por el departamento de policía de Minnesota señala que derivado del tiroteo tres personas perdieron la vida, entre ellos el responsable. Además de que 20 sujetos más resultaron lesionados tras el ataque.

¿Cómo fue el tiroteo en la escuela católica de Minnesota?

Se dio a conocer que el tiroteo en la escuela Annunciation ocurrió mientras se realizaba la misa del inicio de clases en el plantel educativo, esto a manos de un sujeto que ingresó con un rifle de alto calibre para iniciar con el ataque.

