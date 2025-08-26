Así será el imponente desfile militar de China que parece ser una muestra de su poder al mundo

En los últimos meses Estados Unidos he demostrado su poder militar, tras el ataque con bombarderos a Irán, mismos que mostró en la visita de Vladimir Putin a Alaska. Ahora toca el turno a China que el 3 de septiembre llevará a cabo su mayo desfile militar en Pekín.

Se conoce que en dicho desfile, China mostrará no solo los avances en armamento, sino también la tecnología que usaría requerida para proteger, controlar y comandar las armas ante cualquier conflicto futuro.

¿Cuáles son los armamentos que mostrará China en su desfile militar?

Entre las aeronaves que destacan son los los misiles hipersónicos y los drones submarinos, además de equipos como sensores de campo de batalla en tanques, radares avanzados de alerta temprana y de orientación y láseres de defensa aérea.

De acuerdo con analistas consultados por la agencia Reuters, este desfile está diseñado para intimidar y disuadir a potenciales rivales de cualquier ataque.

En el desfile militar de China también se exhibirá un conjunto de nuevos misiles de crucero YJ-17, YJ-19 y YJ-20. Además podrían desplegarse desde bombarderos y buques, algunos con ojivas hipersónicas, lo que podría complicar las operaciones de los buques enemigos.

También un nuevo tanque de tamaño mediano, el ZTZ-201, que se ha visto en los ensayos repleto de lo que se cree son sensores avanzados y sistemas de gestión de batalla.

¿Cuáles son los actuales conflictos de China?

El desfile se lleva a cabo cuando hay tensiones militares en el este de Asia mientras China aumenta los despliegues alrededor de Taiwán y el Mar de China Meridional, y Estados Unidos y sus aliados se preparan potencialmente para responder a un conflicto regional.

China reclama Taiwán como su territorio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para apoderarse de él. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su gobierno se oponen firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China , afirmando que corresponde al pueblo de la isla decidir su futuro.

