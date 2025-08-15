Los postres están en riesgo, aumenta el precio de la mantequilla en el mundo

La mantequilla es un alimento que se utiliza para preparar una gran diversidad de platillos; sin embargo, se ha registrado un aumento en su precio en todo el mundo, pero ¿por qué ocurrió esto?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) indicó que el precio de la mantequilla se encuentra en su punto más alto que se haya registrado.

Incrementan los precios de la mantequilla

Global Dairy Trade informó que en su más reciente subasta de lácteos, la mantequilla se cotizó en más de 7 mil 200 dólares por toneladas, es decir que se encareció 54%.

Ante ello, el gobierno de Polonia anunció que tiene planes para vender mil toneladas de sus reservas con el fin de frenar el alza. Francia es uno de los países que más utiliza la mantequilla por lo que la industria está en alerta.

La presión sobre las mantequeras aumenta por el auge de la demanda de proteína de suero. El elevado precio de la mantequilla afectará a fabricantes de alimentos y confitería.

¿Por qué hay un aumento en el precio de la mantequilla?

Cabe destacar que el problema de la mantequilla es por la leche, pues la industria láctea de todo el mundo enfrenta una reducción de los hatos de vacas lecheras debido a sequías y enfermedades.

Los países productores de leche son la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina y Australia y se prevé que este año aumenten por lo menos medio punto.

Datos que tal vez no conocías de la mantequilla

Hay dos tipos de mantequilla, la dulce que es elaborada tras la acidificación de la crema de leche y la ácida se obtiene antes de la acidificación de la crema de leche.

La mantequilla tiene poco calcio, al menos mucho menos que la leche, el yogur y el queso.

El tono amarillento de la mantequilla es por el beta-caroteno, compuesto químico que ayuda a estimular el sistema inmune del organismo.

