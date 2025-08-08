“Houston, tenemos un problema": Fallece Jim Lovell, comandante del Apolo 13 y leyenda de la NASA, a los 97 años

El astronauta James A. Jim Lovell , conocido mundialmente por comandar la misión Apolo 13, falleció el pasado 7 de agosto a los 97 años en Lake Forest, Illinois, en los Estados Unidos.

Su muerte fue confirmada por su familia y por la NASA, dependencia que le dedicó un emotivo mensaje recordando su valentía, liderazgo y contribución a la exploración espacial.

Jim Lovell no solo dejó su huella en la historia aeroespacial, también en la cultura popular, gracias a la película Apolo 13 protagonizada por Tom Hanks. Su vida fue un testimonio de coraje, inteligencia y humanidad. Su legado continuará guiando las futuras generaciones de exploradores del espacio.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

La NASA se despidió de Jim Lovell y destacó el legado del astronauta

Por medio de un mensaje en la página oficial de la NASA, Sean Duffy , administrador interino de la dependencia, destacó que Lovell encarnó “la audaz determinación y el optimismo de los exploradores del pasado y del futuro”.

Como piloto del Apolo 8 , fue parte de la primera tripulación en orbitar la Luna, demostrando que un alunizaje era posible; no obstante, su actuación más recordada fue como comandante del Apolo 13 en 1970, cuando una explosión en el módulo de servicio puso en peligro a toda la tripulación.

Su serenidad bajo presión, junto con el ingenio del equipo en Houston, permitió salvar la misión y evitar una tragedia. El famoso mensaje “Houston, tenemos un problema” marcó el inicio de una odisea que demostró la resiliencia humana ante lo imposible.

¿Quién fue Jim Lovell?

Lovell participó en cuatro misiones espaciales:



Gemini 7

Gemini 12

Apolo 8

Apolo 13

“Fue uno de los primeros hombres en orbitar la Luna y enfrentó, con sangre fría, una de las crisis más emblemáticas de la historia aeroespacial durante el Apolo 13, misión que, pese a no aterrizar en la Luna por una falla crítica, regresó a salvo a la Tierra gracias a su liderazgo”, destacó la NASA.

Antes de ser astronauta, Lovell fue piloto naval y egresado de la Academia Naval de Estados Unidos. La Marina también lo despidió con honores por su servicio ejemplar.

Era conocido entre sus compañeros como Smilin’ Jim, por su ingenio y permanente sonrisa, incluso en los momentos más críticos.

Su familia expresó que, más allá del astronauta, recordarán a un padre y abuelo amoroso, cuyo entusiasmo por la vida inspiró a generaciones. “Era nuestro héroe”, declararon sus hijos.

