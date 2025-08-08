inklusion.png Sitio accesible
"Houston, tenemos un problema": Fallece Jim Lovell, comandante del Apolo 13 y leyenda de la NASA, a los 97 años

La NASA y la familia de Jim Lovell confirmaron el fallecimiento de uno de los astronautas más admirados de la historia.

2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

El astronauta James A. Jim Lovell , conocido mundialmente por comandar la misión Apolo 13, falleció el pasado 7 de agosto a los 97 años en Lake Forest, Illinois, en los Estados Unidos.

Su muerte fue confirmada por su familia y por la NASA, dependencia que le dedicó un emotivo mensaje recordando su valentía, liderazgo y contribución a la exploración espacial.

Jim Lovell no solo dejó su huella en la historia aeroespacial, también en la cultura popular, gracias a la película Apolo 13 protagonizada por Tom Hanks. Su vida fue un testimonio de coraje, inteligencia y humanidad. Su legado continuará guiando las futuras generaciones de exploradores del espacio.

La NASA se despidió de Jim Lovell y destacó el legado del astronauta

Por medio de un mensaje en la página oficial de la NASA, Sean Duffy , administrador interino de la dependencia, destacó que Lovell encarnó “la audaz determinación y el optimismo de los exploradores del pasado y del futuro”.

Como piloto del Apolo 8 , fue parte de la primera tripulación en orbitar la Luna, demostrando que un alunizaje era posible; no obstante, su actuación más recordada fue como comandante del Apolo 13 en 1970, cuando una explosión en el módulo de servicio puso en peligro a toda la tripulación.

Su serenidad bajo presión, junto con el ingenio del equipo en Houston, permitió salvar la misión y evitar una tragedia. El famoso mensaje “Houston, tenemos un problema” marcó el inicio de una odisea que demostró la resiliencia humana ante lo imposible.

NASA lanza la misión espacial Clipper; estudiará la Luna helada de Júpiter

[VIDEO] La NASA lanzó la misión Clipper para estudiar la Luna Europa del planeta Júpiter; investigará si existe un océano profundo global en el satélite.

¿Quién fue Jim Lovell?

Lovell participó en cuatro misiones espaciales:

  • Gemini 7
  • Gemini 12
  • Apolo 8
  • Apolo 13

“Fue uno de los primeros hombres en orbitar la Luna y enfrentó, con sangre fría, una de las crisis más emblemáticas de la historia aeroespacial durante el Apolo 13, misión que, pese a no aterrizar en la Luna por una falla crítica, regresó a salvo a la Tierra gracias a su liderazgo”, destacó la NASA.

Antes de ser astronauta, Lovell fue piloto naval y egresado de la Academia Naval de Estados Unidos. La Marina también lo despidió con honores por su servicio ejemplar.

Era conocido entre sus compañeros como Smilin’ Jim, por su ingenio y permanente sonrisa, incluso en los momentos más críticos.

Su familia expresó que, más allá del astronauta, recordarán a un padre y abuelo amoroso, cuyo entusiasmo por la vida inspiró a generaciones. “Era nuestro héroe”, declararon sus hijos.

NASA
Estados Unidos
Ximena Ochoa

