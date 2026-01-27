VIDEO: Guillermo del Toro conquista Sundance cantando mariachi y haciendo tortillas

Guillermo del Toro volvió a ser tendencia en el Festival de Sundance 2026. El director mexicano sorprendió durante una fiesta privada al compartir música y cocina tradicional.

El encuentro ocurrió en Park City, Utah, Estados Unidos (EUA) como parte de actividades paralelas del festival. El gesto reforzó su identidad cultural en un espacio internacional.

Guillermo del Toro singing “México Lindo y Querido” with mariachi at #Sundance. A true highlight. This brought me so much joy. And yes I was singing along 🇲🇽 pic.twitter.com/1jXgnyUx32 — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) January 27, 2026

El momento musical que se volvió viral

Guillermo del Toro tomó el micrófono y cantó clásicos mexicanos con mariachi. Interpretó “México Lindo y Querido” y “La Bamba”.

Los videos circularon rápido en redes sociales. El público celebró su orgullo por México y su cercanía con los asistentes.

En la cocina: Tortillas y tacos auténticos

El cineasta preparó tortillas a mano frente a los invitados. Luego armó tacos sencillos con aguacate y sal.

La escena destacó por su naturalidad. Para muchos, fue una forma honesta de compartir cultura mexicana.

¿Quiénes asistieron a la fiesta?

La reunión congregó a figuras clave del cine internacional. Asistieron directores, productores y actores reconocidos:



Daniel Kwan y Daniel Scheinert (ganadores del Óscar por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

El productor Jonathan Wang

Janet Yang, presidenta de la Academia de Hollywood

La cineasta Geeta Gandbhir (nominada este año por La Vecina Perfecta)

El actor Elijah Wood

La convivencia mostró un ambiente relajado. También reflejó el respeto que Del Toro genera en la industria.

El motivo principal: El regreso de Cronos en 4K

El evento coincidió con la proyección restaurada de Cronos. La cinta inauguró su legado en Sundance.

La versión 4K revalorizó su ópera prima. Confirmó su influencia en el cine fantástico contemporáneo.

¿Qué pasa con sus proyectos actuales?

Guillermo del Toro sigue presente en la temporada de premios. Su adaptación de Frankenstein acumula múltiples nominaciones.

Nominan a Diego Luna y a Guillermo del Toro a los Globos de Oro

El proyecto reafirma su vigencia creativa. También anticipa nuevos reconocimientos internacionales.

