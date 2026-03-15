¡Orgullo mexicano! Guillermo del Toro hace historia en los Oscar 2026; estos son los premios para ‘Frankenstein’

¡No estamos llorando, se nos metió un Oscar en el ojo! La edición 98 de los Premios de la Academia 2026 será recordada como la noche en que Guillermo del Toro nos recordó por qué es el maestro de la fantasía. Su versión de Frankenstein llegó a la gala con el respaldo de la crítica y se fue como una de las grandes triunfadoras de la velada.

Desde que inició este proyecto, sabíamos que esta no sería otra historia de terror convencional. Del Toro inyectó alma, poesía y una estética gótica que dejó a Hollywood y a sus fans sin palabras.

Congratulations to the talented production design team behind FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/LmRcd8y8Iw — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

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Todos los premios que ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026

La pregunta que todos nos hacíamos al despertar: ¿Cuántas estatuillas se llevará a casa el querido cineasta mexicano? Frankenstein de Guillermo del Toro logró imponerse en categorías clave, demostrando que la creatividad y la habilidad de su equipo de producción son simplemente insuperables.

Las estatuillas de los Premios Oscar 2026 para Frankenstein que celebramos en Guadalajara y en todo México este 15 de marzo se encuentran las siguientes:

Mejor Diseño de Producción : Un mundo visualmente impecable que solo Guillermo podría imaginar.

: Un mundo visualmente impecable que solo Guillermo podría imaginar. Mejor Maquillaje y Peluquería : Por la humanización y el detalle técnico de la "criatura".

: Por la humanización y el detalle técnico de la "criatura". Mejor Vestuario: Para darle vida a una oda a Mary Shelley que conmovió a los votantes.

Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026