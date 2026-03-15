Ver EN VIVO la ceremonia de los premios Oscar 2026; horarios, nominados y detalles

¡La espera terminó! La edición 98 de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo este domingo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y la industria del cine contiene el aliento ante una de las competencias más cerradas de la última década.

Dos visiones opuestas del cine se enfrentan por la estatuilla a Mejor Película: el fenómeno comercial y técnico de Ryan Coogler, y la épica de autor de Paul Thomas Anderson, de la mano de Leonardo Di Caprio.

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¿Cuáles son las favoritas para ganar la estatuilla a 'Mejor Película 2026'?

Aunque hay 10 cintas nominadas, pero las favoritas tanto de la crítica como los cinéfilos son dos películas que marcarán esta entrega de premios como una de las más reñidas en la historia de La Academia:

Sinners (Pecadores): Con un récord histórico de 16 nominaciones, la cinta de Ryan Coogler llega con el respaldo del Sindicato de Productores (PGA). Su mezcla de terror sobrenatural y proeza técnica (con Michael B. Jordan interpretando a gemelos) la posiciona como la favorita del ala más joven de la Academia.

Una batalla tras otra (One Battle After Another): Paul Thomas Anderson busca saldar una deuda histórica. Tras ganar el gremio de directores (DGA) y el BAFTA, esta cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio representa el prestigio del cine clásico y parece ser la elección sentimental de los votantes más tradicionales.

3 momentos que no te puedes perder de la ceremonia 98 de los Oscar

La ceremonia, que será conducida nuevamente por Conan O'Brien, promete momentos históricos:

Hito para Latinoamérica: Wagner Moura (El Agente Secreto) busca convertirse en el primer brasileño en ganar como Mejor Actor.

(El Agente Secreto) busca convertirse en el primer brasileño en ganar como Mejor Actor. Récord generacional: Timothée Chalamet podría consolidarse como el actor más joven con tres nominaciones principales gracias a Marty Supreme .

podría consolidarse como el actor más joven con tres nominaciones principales gracias a . Presencia mexicana: Guillermo del Toro compite con su versión de Frankenstein

¿Dónde y a qué hora ver los premios Oscar 2026 en México?

En México, podrás seguir la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 a través de las plataformas digitales y la señal abierta de TV Azteca.

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Hora: A partir de las 4:00 p.m . (inicia la alfombra roja)

. (inicia la alfombra roja) Dónde: Azteca 7 (Televisión abierta y a través del sitio web) Solo da clic en este ENLACE .

La ceremonia oficial comienza en punto de las 5:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de 3 horas.

¿Quién conduce los Premios Oscar 2026 en México?

Como te comentamos, la ceremonia 98 de los Premios Oscar será conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su éxito en la ceremonia del año pasado. Sin embargo, en la transmisión en México, los conductores de TV Azteca serán:

Ricardo Casares

Linet Puente

Pamela Cortés

Javier Ibarreche

Además, al terminar la gala, no te puedes perder el programa especial en el que se analizarán los ganadores y mejores momentos.