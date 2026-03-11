Las veces que Guillermo del Toro ha ganado el premio Oscar

Guillermo del Toro es uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel mundial y a lo largo de su carrera ha ganada múltiples premios y actualmente tiene varias nominaciones al Oscar por su más reciente película Frankenstein.

¿Cuántas veces ha ganado el Oscar?

El cineasta originario de Jalisco ha ganado tres Oscars. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) le otorgó la estatuilla dorado como Mejor Director en 2018 por la película "La forma del agua", además, este largometraje también ganó como Mejor Película.

Posteriormente en 2023 recibió el premio en la categoría de Mejor Película Animada por "Pinocchio" que estrenó en 2022.

¿Cuáles son las mejores películas de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro es un maestro de lo fantástico, gótico, onírico y realista y ha sido galardonado en múltiples ocasiones, pero estas son las 3 mejores películas del mexicano según la crítica.

El laberinto del fauno: Se estrenó en 2006 y cuenta la historia de Ofelia, quien escapa a un mundo fantástico guiada por un fauno misterioso que le encomienda pruebas para reclamar su lugar como princesa.

Pinocchio: Fue lanzada en 2022 y es la historia de Geppetto quien talla un títere para lidiar con la pérdida de su hijo y el muñeco de madera se vuelve un niño de verdad y aprende lecciones sobre la libertad, el amor incondicional, la muerte y las tentaciones.

La forma del agua: Se estrenó en 2017 y explica cómo una mujer muda que trabaja como limpiadora en un laboratorio secreto forja un lazo prohibido con una criatura anfibia capturada.

Guillermo del Toro brilla en el festival de Sundance

