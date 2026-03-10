Todas las nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro a lo largo de su carrera

Guillermo del Toro se consolidó como uno de los directores mexicanos más influyentes del cine contemporáneo. Las nominaciones al Oscar reflejan décadas de creatividad, riesgo artístico y una fascinación constante por los monstruos, los cuentos oscuros y las emociones humanas.

A lo largo de su carrera, la Academia de Hollywood reconoció su talento en distintas categorías como dirección, guion, producción y animación. Hasta antes de 2026, Del Toro acumulaba entre 7 y 8 nominaciones individuales y 3 premios. Ese año sumó 2 candidaturas más gracias a su ambiciosa versión de Frankenstein, confirmando que su estilo único sigue marcando tendencia en el cine mundial.

Nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro

Las nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro muestran la evolución de un director que comenzó explorando la fantasía oscura y terminó conquistando el cine global. Sus proyectos combinan elementos del terror clásico, el drama humano y la poesía visual.

Entre sus principales nominaciones destacan:



2007 – El laberinto del fauno: Nominación a Mejor Guion Original. La película también compitió como Mejor Película en Lengua Extranjera 2018 – La forma del agua: Nominado a Mejor Guion Original, además de competir en múltiples categorías 2022 – El callejón de las almas perdidas; Nominación a Mejor Película como productor 2023 – Pinocho de Guillermo del Toro: Ganó la categoría de Mejor Película Animada 2026 – Frankenstein: Dos nominaciones: Mejor Película y Mejor Guion Adaptado

Sus victorias en los Oscar

Aunque recibió numerosas nominaciones, Del Toro también vivió momentos históricos al ganar la estatuilla dorada en 3 ocasiones. Sus triunfos reforzaron la presencia del cine mexicano en Hollywood. Las victorias más importantes incluyen:



2018 – La forma del agua: Ganó Mejor Película y Mejor Director 2023 – Pinocho de Guillermo del Toro: Ganó Mejor Película Animada

¿De qué tratan las películas que lo llevaron al Oscar?

Las películas asociadas con las nominaciones al Oscar de Guillermo del Toro comparten una característica central, exploran la humanidad a través de criaturas, mundos imaginarios y contextos históricos complejos. Entre las más importantes destacan:



El laberinto del fauno (2006): Ambientada en la España de la posguerra, sigue a una niña que descubre un mundo fantástico mientras enfrenta la brutalidad del mundo real

Ambientada en la España de la posguerra, sigue a una niña que descubre un mundo fantástico mientras enfrenta la brutalidad del mundo real La forma del agua (2017): Narra el romance entre una mujer muda y una criatura anfibia capturada en un laboratorio secreto durante la Guerra Fría

El callejón de las almas perdidas (2021): Un thriller psicológico sobre un ambicioso estafador que usa trucos mentales para manipular a la alta sociedad

Un thriller psicológico sobre un ambicioso estafador que usa trucos mentales para manipular a la alta sociedad Pinocho de Guillermo del Toro (2022): Una reinterpretación en stop-motion del clásico cuento, situada en la Italia fascista

Frankenstein (2025): Nueva adaptación del clásico de Mary Shelley que explora la soledad del creador y el deseo de amor de su criatura

Cada historia demuestra la habilidad del director para mezclar fantasía, emoción y crítica social.

Legado que cambió Hollywood

El impacto de Guillermo del Toro va más allá de las nominaciones al Oscar. Su obra redefinió la manera en que Hollywood observa el cine de género, especialmente la fantasía y el terror.

Junto con Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, forma parte del llamado “trío de oro” del cine mexicano que conquistó la industria estadounidense. Sus películas demostraron que los monstruos, las criaturas fantásticas y los cuentos oscuros también pueden abordar temas profundos como la soledad, la empatía y la diferencia.

Gracias a su visión artística, nuevas generaciones de cineastas encuentran inspiración para contar historias audaces.