Viajar en avión podría dejar de ser tan amigable con la cartera en 2027, pues, una nueva propuesta de la Secretaría de Hacienda crédito Público, contempla un costo adicional para las aerolíneas y, aunque todavía no está aprobada, ya genera dudas sobre lo que podría pasar con las tarifas de los vuelos.

La pregunta está sobre la mesa: ¿los pasajeros terminarán pagando más por volar en 2027? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué propone el Gobierno para las aerolíneas en 2027?

Dentro del Paquete Económico 2027, el Gobierno federal planteó aumentar 10% las cuotas que pagan las aerolíneas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo nacional.

La propuesta contempla modificar los cobros relacionados con los servicios de navegación aérea y llega en un momento en el que el Gobierno señala un crecimiento en las operaciones comerciales, de carga y de aviación general.

El planteamiento también se relaciona con los cambios que ha tenido el sistema aeroportuario mexicano, así como con las necesidades de operación y mantenimiento de los servicios de navegación aéreas.

¿Cuánto pagarían las aerolíneas por usar el espacio aéreo?

El ajuste contempla cuotas relacionadas con factores como los kilómetros volados y la envergadura de las aeronaves.

De acuerdo con la información publicada sobre la propuesta, las tarifas por kilómetro volado quedarían de la siguiente manera:

• Aeronaves grandes: 14.14 pesos.

• Aeronaves medianas: 9.46 pesos.

• Aeronaves pequeñas tipo B: 3.27 pesos.

• Aeronaves pequeñas tipo A: 0.42 pesos.

También se contempla un cobro relacionado con la envergadura de las aeronaves:

• Aeronaves grandes: 32 mil 560 pesos.

• Aeronaves medianas: 21 mil 725 pesos.

• Aeronaves pequeñas tipo B: 7 mil 488 pesos.

Estas cantidades corresponden al esquema planteado dentro del Paquete Económico 2027 y no representan un cobro directo a cada pasajero.

¿Los boletos de avión subirán 10% en 2027?

Cabe destacar que el Hacienda no está proponiendo aumentar 10% directamente el precio de los boletos de avión, pero sí buscará que el incremento sea directamente a las cuotas que pagan las aerolíneas por utilizar el espacio aéreo mexicano, es decir, el nuevo cobro impactaría primero a las compañías aéreas.

Sin embargo, al tratarse de un costo adicional para las aerolíneas, existe la posibilidad de que parte de ese gasto termine trasladándose a las tarifas que pagan los pasajeros.

Por eso, aunque la propuesta ha generado advertencias sobre un posible aumento en los precios de los vuelos, no hay una cifra que permita afirmar que todos los boletos subirán 10%.

¿Por qué preocupa el aumento de las cuotas a las aerolíneas?

La propuesta también ha generado polémica entre usuarios y empresas, ya que el aumento de las cuotas llegaría mientras se plantea una reducción de los recursos presupuestarios destinados al Seneam, organismo encargado de proporcionar servicios de navegación aérea en México.

El especialista en el sector aéreo Juan Antonio José cuestionó la medida y señaló que, desde su perspectiva, existe una contradicción entre elevar la recaudación mediante las cuotas y reducir los recursos públicos destinados al organismo.

¿Cuándo podrían subir los vuelos?

Por ahora, el aumento de 10% a las cuotas de las aerolíneas sigue siendo una propuesta incluida en el Paquete Económico 2027, por lo que todavía debe avanzar en el proceso legislativo correspondiente.

En caso de aprobarse, el nuevo esquema modificaría los costos que enfrentan las aerolíneas por el uso del espacio aéreo mexicano; a partir de ahí, el impacto para los pasajeros dependerá de cómo cada compañía decida absorber o trasladar esos costos a sus tarifas.

Así que, por ahora, no significa que los boletos de avión vayan a subir automáticamente 10%, pero si las aerolíneas trasladan parte del nuevo costo al precio de los vuelos, viajar en 2027 podría terminar pegándole un poco más a la cartera.

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