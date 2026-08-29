Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Deuda mexicana cotiza como “basura” por el ‘rescate’ de Pemex
/Finanzas/Video

Pemex es un barril sin fondo: deuda mexicana es catalogada como “basura”

La estrategia para “rescatar” supuestamente a Pemex no ha funcionado y los especialistas aseguran que ya repercutió en la deuda mexicana

Metadatos del artículo

Por: Adriana Pacheco