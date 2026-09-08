Buró de Crédito: estos son los años que tarda en eliminarse una deuda

Aparecer con un crédito negativo en el Buró de Crédito puede afectar las posibilidades de obtener una tarjeta de crédito, un préstamo o algún otro financiamiento.

Sin embargo, existen plazos establecidos por la ley para que determinados adeudos sean eliminados del historial, los cuales dependen del monto de la deuda y se calculan con base en las Unidades de Inversión (UDIS).

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¿En cuánto tiempo se borra el registro de un adeudo?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que los registros negativos no permanecen indefinidamente en el Buró de Crédito.

Los registros pueden ser eliminados tras algún tiempo; aunque estos siempre aparecerán en tu historial crediticio.

De acuerdo con la Condusef, algunos registros negativos sí pueden desaparecer, todo esto dependiendo de su antigüedad y el monto.

Estos son los montos y el tiempo que se necesita para que desaparezcan:

Menor o igual a 25 UDIS (menos de 220 pesos): 1 año

Mayor a 25 y hasta 500 UDIS (hasta 4 mil 400 pesos): 2 años

Mayor a 500 y hasta mil UDIS (hasta 8 mil 800 pesos): 4 años

Mayor a mil UDIS (más de 8 mil 800 pesos): 6 años

¿Desde cuándo comienza a contar el tiempo para que se borre?

Vale la pena aclarar que este periodo no necesariamente comienza a correr desde el día en que dejaste de pagar o hiciste la última aportación.

Este plazo comienza cuando el otorgante del crédito reporta la información de la deuda con la información sobre el monto.

Por ello, para conocer cuándo podría desaparecer un registro específico es necesario revisar el Reporte de Crédito Especial y consultar las fechas de actualización de la cuenta.

El Buró de Crédito conserva información sobre distintos créditos y comportamientos de pago conforme a las reglas establecidas.

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