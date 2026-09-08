Si escuchaste hablar del Paquete Económico 2027 y pensaste “¿y eso con qué se come?”, tranquila, porque no necesitas ser experta en economía para entenderlo.

Este martes 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso su propuesta para las finanzas del próximo año; en pocas palabras, el documento plantea cuánto dinero espera recibir el gobierno, cómo pretende conseguirlo y en qué planea gastarlo durante 2027.

Y entre todos los números hay uno que llamó especialmente la atención: Hacienda ahora calcula que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% el próximo año.

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¿Cuánto crecerá México en 2027?

Aquí aparece una de las cifras más importantes del paquete; Hacienda estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá entre 1.5% y 2.5% durante 2027.

¿Y qué significa eso? El PIB sirve para medir el tamaño de la actividad económica del país, cuando aumenta, significa que la economía está produciendo más bienes y servicios.

El detalle es que el nuevo pronóstico es más bajo que el rango que Hacienda había planteado previamente para 2027, que era de 1.9% a 2.9%; es decir, el gobierno sigue esperando crecimiento, pero ahora contempla un escenario más moderado.

¿Y qué tiene que ver el déficit con todo esto?

Otra cifra que aparece en el Paquete Económico es el déficit público, que para 2027 se plantea en 3.9% del PIB, lo que quiere decir que hay déficit cuando el gasto público supera los ingresos disponibles.

Eso no significa que el gobierno se quede sin dinero ni que exista una crisis automáticamente; lo importante es cuánto representa ese desequilibrio, cómo se financia y qué estrategia se plantea para mantener las finanzas públicas bajo control.

Para 2027, Hacienda también proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubique en alrededor de 55% del PIB.

¿Habrá nuevos impuestos en 2027?

Esta es probablemente la parte que más rápido busca cualquier contribuyente; la propuesta de Hacienda no contempla crear nuevos impuestos generales.

En cambio, plantea fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia y acciones para combatir prácticas como la evasión, la elusión fiscal y las operaciones realizadas con facturas falsas.

La Secretaría de Hacienda estima que los ingresos tributarios alcancen un nivel equivalente a 15.9% del PIB.

La apuesta está en conseguir más recursos mejorando la recaudación y cerrando espacios a quienes evaden impuestos, en lugar de anunciar un nuevo impuesto para todos.

¿En qué se quiere gastar el dinero?

La propuesta contempla continuar con inversiones en sectores considerados estratégicos, entre ellos infraestructura, energía, transporte, agua, salud y educación, además de impulsar proyectos con participación privada.

Hacienda también plantea que entre 2026 y 2030 la inversión pública y mixta alcance 5.7 billones de pesos.

La intención es que estos recursos ayuden a fortalecer infraestructura, atraer inversión y generar actividad económica en distintas regiones del país.

¿Qué es lo más importante del Paquete Económico 2027?

Si queremos olvidarnos por un momento de los términos complicados, hay cuatro puntos que vale la pena recordar:

• México crecería entre 1.5% y 2.5% en 2027.

• El déficit público se plantea en 3.9% del PIB.

• No se proponen nuevos impuestos generales.

• Hacienda busca aumentar la recaudación y mantener inversiones en infraestructura y sectores estratégicos.

El documento presentado este martes todavía es una propuesta; ahora corresponde al Congreso revisar, discutir y aprobar las distintas partes del Paquete Económico.

Ahora toca al Congreso analizar y aprobar el Paquete Económico 2027; en pocas palabras, de aquí saldrá el plan de cuánto dinero tendrá el gobierno, cuánto gastará y cuáles serán sus prioridades durante el próximo año.

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