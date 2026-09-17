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Mesa República MX: Nuevo estímulo a la gasolina genera riesgos para las finanzas públicas del país

Arturo Damm, Luis Miguel González y Carlos Mota analizan los riesgos que representa el nuevo estímulo a la gasolina para las finanzas públicas, así como sus posibles implicaciones dentro del panorama económico.

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Por: Roberto Ruiz

El nuevo estímulo a la gasolina modifica el esquema económico relacionado con este combustible y plantea interrogantes sobre su impacto en los recursos públicos, es decir, ¿Qué pasa con las finanzas públicas del país?

Los posibles riesgos de esta medida: un mayor estímulo a la gasolina puede representar riesgo para las finanzas públicas, especialmente al margen de maniobra del gobierno.

La discusión también contempla otros cambios económicos y la manera en que pueden incidir en las finanzas públicas de México.

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