Mesa República MX: Nuevo estímulo a la gasolina genera riesgos para las finanzas públicas del país

El nuevo estímulo a la gasolina modifica el esquema económico relacionado con este combustible y plantea interrogantes sobre su impacto en los recursos públicos, es decir, ¿Qué pasa con las finanzas públicas del país?

Los posibles riesgos de esta medida: un mayor estímulo a la gasolina puede representar riesgo para las finanzas públicas, especialmente al margen de maniobra del gobierno.

La discusión también contempla otros cambios económicos y la manera en que pueden incidir en las finanzas públicas de México.