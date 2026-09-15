Si estás pensando en vender, comprar o cambiar tu auto usado, existe una referencia que pueda ayudarte a determinar si el precio que ofrecen está dentro de lo razonable: el llamado Libro Azul.

Esta herramienta se utiliza en el mercado automotriz como referencia para conocer el valor aproximado de distintos vehículos, tomando en cuenta factores como marca, modelo, año, versión, kilometraje y condición general. Sin embargo, el precio que aparece como referencia necesariamente representa el monto final de una compraventa.

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¿Cómo determine el Libro Azul el precio de un auto?





El valor de un vehículo usado puede disminuir conforme pasan los años y aumenta su kilometraje; además de aspectos como el estado de la carrocería, mantenimiento, desgaste mecánico, historial de accidentes y documentación pueden modificar considerablemente su valor comercial.

Por eso, dos vehículos aparentemente iguales pueden tener precios diferentes. El Libro Azul funciona principalmente como punto de referencia para negociar. Un vendedor puede utilizarlo para establecer un precio inicial, mientras que un comprador puede compararlo con otras ofertas disponibles en el Mercado.

¿El Libro Azul fija el precio que debes pagar?

No, el valor de referencia no obliga a compradores o vendedores a cerrar una operación por determinada cantidad. La oferta y la demanda, la ubicación, el equipamiento del vehículo y las condiciones particulares de cada unidad también influyen.

Además, conviene comparar el valor de referencia con anuncios de vehículos similares y, antes de comprar, realizar una inspección mecánica y revisar el historial legal y administrativo del automóvil.

En otras palabras y el Libro Azul puede ser una herramienta útil para evitar pagar muy por encima, o vender muy por debajo, del valor del mercado, pero no sustituye una evaluación completa del vehículo.

Así que antes de cerrar cualquier trato, la pregunta clave es: ¿El precio refleja realmente el estado de ese auto?

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