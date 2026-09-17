Paquete Económico 2027: más inversión, salud y proyecciones realistas | La Billetera

En La Billetera, Judy Sencian, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, analiza las proyecciones y prioridades del Paquete Económico 2027.

La especialista destaca que las estimaciones de crecimiento, inflación y tasas de interés están más alineadas con las expectativas de los especialistas, lo que representa un escenario más realista para las finanzas públicas.

La conversación también aborda el aumento de la inversión física, que se ubica entre 3% y 4%, con mayores recursos destinados a infraestructura, particularmente a proyectos ferroviarios prioritarios.

Además, se analizan las señales relacionadas con el presupuesto para salud y los principales retos que implica la asignación de recursos públicos para el próximo año.

Conoce el análisis y las claves del Paquete Económico 2027 en La Billetera.