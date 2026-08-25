Rumbo al regreso a clases y el final de las vacaciones, las familias mexicanas han resentido las consecuencias de la inflación en la primera quincena de agosto con aumento en algunos servicios y productos.

El reporte divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostró un aumento y esta es ya la segunda quincena consecutiva con una aceleración en la inflación en nuestro país.

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Productos y servicios que aumentaron de precio en agosto

De acuerdo con los datos publicados por el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se elevó un 0.10% en esta primera quincena de agosto.

En concreto, hubo tres productos que aumentaron de precio durante los primeros 15 días de agosto:

Cebolla: 19.03% Chile serrano: 8.92% Huevo: 7.92%

Al ser productos de consumo frecuente, las familias mexicanas sufrieron un golpe al bolsillo con el incremento de estos precios durante la primera quincena de agosto.

Además, otros productos y servicios también incrementaron su costo como el tequila, con un aumento del 2.80%; y el servicio de taxi subió 1.73% en esta quincena.

Rumbo al regreso a clases, la universidad también aumentó un 0.88%; el servicio colectivo un 0.54%; y la vivienda propia con un 0.10% en estos quince días del mes.

En la primera quincena de agosto 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.393 y representó un aumento de 0.10% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.26%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/Vto7rmEHSS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 24, 2026

Inflación subyacente mostró variaciones

En este rubro, el índice subyacente también sufrió cambios en los números de la primera quincena, impactando en la cifra anual.

La inflación subyacente excluye bienes que suelen cambiar de forma repentina y permite determinar la tendencia de costos a mediano plazo.

En esta primera quincena de agosto, mostró una variación de 0.08% quincenal; colocándose en un 3.93% anual.

Dentro de este mismo registro, precios de mercancías sufrieron un aumento de 0.07% quincenal y 3.51% anual; por su parte, los servicios registraron un alza de 0.09% quincenal y 4.34% anual.

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