Fecha límite en la que te deben pagar el aguinaldo 2025 y cuánto te corresponde recibir

La época navideña está comenzando y con ella también llega el aguinaldo, ese dinerito que sirve para pasar aún mejor las fiestas y no desfalcarse tanto en esta temporada, es por eso que en adn Noticias te contamos hasta cuándo es la fecha límite en la que debes recibirlo este 2025 y cuánto debes percibir según lo que dicta la Ley Federal del Trabajo.

Fecha límite para que te den el aguinaldo

Según lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, este 2025 la fecha máxima en la que deben darte el aguinaldo es el sábado 20 de diciembre , 4 días antes de Nochebuena y 5 de Navidad. Esto se encuentra estipulado en el Artículo 87 de dicha legislación y aplica tanto para empresas privadas como para dependencias públicas.

No entregar el aguinaldo en esa fecha puede derivar en multas y sanciones para quienes contratan personas o patrón, como le designa la LFT a estas figuras.

De no pagarse el aguinaldo o hacerlo de manera incompleta, la empresa incurre en una falta que es grave y de ser así quien trabaja para ella puede acudir a interponer una queja en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Laborales o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y una vez que el caso sea analizado y proceda, al empleador se le impondrán las sanciones económicas que correspondan.

¿Cuánto debo recibir de aguinaldo en 2025?

La misma Ley Federal del Trabajo estipula que el el monto mínimo a recibir de aguinaldo en 2025 es el equivalente a 15 días de salario, cuando el trabajador ya haya laborado un año completo, quienes no hayan cumplido los 12 meses deberán recibir el monto proporcional al tiempo trabajado.

Para calcular lo que recibirás de aguinaldo debes dividir tu sueldo total entre 30 y el resultado multiplicarlo por 15 para saber cuánto te corresponde.

