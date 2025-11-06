Elon Musk será el primer trillonario en el mundo; accionistas de Tesla aprobaran su paquete de compensación

En una votación histórica, más del 75% de los accionistas de Tesla aprobaron el nuevo paquete de compensación de Elon Musk durante la asamblea anual celebrada el pasado 5 de noviembre de 2025. Esta decisión, que excluyó el 15% de las acciones que él ya posee, podría elevar su fortuna a cifras nunca vistas, consolidándolo como el primer individuo en alcanzar un patrimonio de un billón de dólares.

La medida refleja la confianza de los inversionistas en la visión de Musk, pese a los desafíos del mercado automotriz. Para los interesados en seguir el desempeño de Tesla (TSLA), plataformas como Yahoo Finance o Nasdaq ofrecen datos en tiempo real sobre sus movimientos bursátiles.

¿Cómo funciona su paquete de compensación?

El plan aprobado no incluye salario base. En su lugar, Musk recibirá hasta 423,7 millones de opciones sobre acciones repartidas en 12 tramos durante una década, condicionadas al cumplimiento de objetivos financieros y operativos. Si Tesla alcanza una capitalización de 8,5 billones de dólares, el valor total podría acercarse a un billón.

Getty Images Con esta aprobación, el patrimonio de Musk, que según el rastreador de multimillonarios de Bloomberg se sitúa en 473 mil millones de dólares —impulsado por sus holdings en Tesla, SpaceX y xAI—, podría multiplicarse drásticamente.

Este modelo de “pago por desempeño” incentiva la innovación y el crecimiento sostenido, una fórmula habitual en Silicon Valley. Tesla detalla en sus reportes anuales los hitos que Musk debe cumplir, lo que permite a los inversionistas anticipar si alcanzará la recompensa completa.

Elon Musk está más cerca del estatus de trillonario

Con una fortuna actual estimada en 473 mil millones de dólares, según Bloomberg, el fundador de Tesla y SpaceX podría multiplicar sus ingresos en los próximos años. Alcanzar todos los tramos del paquete significaría ganar unos 275 millones diarios durante una década, superando cualquier precedente en la historia corporativa.

Este hito marcaría una nueva era de riqueza tecnológica, demostrando cómo la innovación y el riesgo calculado pueden generar fortunas sin precedentes. Forbes y Bloomberg actualizan sus índices de multimillonarios a diario, ofreciendo una ventana al ascenso financiero de Musk.

Lo que habría pasado si el plan era rechazado

Un “no” habría significado una crisis de liderazgo en Tesla. Musk había insinuado su salida si el paquete no se aprobaba, lo que habría provocado incertidumbre en los mercados. La junta directiva confirmó que su permanencia dependía de este voto, destacando la estabilidad que su liderazgo aporta en un momento de transición tecnológica.

Para los accionistas minoritarios, la aprobación representa una garantía de continuidad, además de un caso ejemplar sobre gobernanza corporativa. La SEC estadounidense ofrece recursos gratuitos sobre cómo participar activamente en votaciones de este tipo.

