Para regalos o viajes, tips para ahorrar 5 mil pesos hasta fin de año

Generar un ahorro para el fin de año puede ser muy complicado a estas alturas del 2025, sin embargo existen al menos tres formas sencillas de poder conseguir guardar hasta cinco mil pesos de octubre a diciembre siempre y cuando se tenga el compromiso, así como la oportunidad de hacerlo.

Los métodos para conseguir este “guardadito” que puede servir para los regalos o cena de fin de año, se identifican bajo el nombre de la “regla 50/30/20”, así como por consejos financieros básicos que ayudan a generar el ahorro establecido en un periodo corto de tiempo.

Tips para generar ahorro hasta fin de año este 2025

El primero de estos tips a tomar en cuenta es la regla 50/30/20, la cual consiste en destinar el 50% del salario en las necesidades básicas de las personas (renta, servicios, alimentación, etc), el siguiente 30% se puede utilizar para compras no esenciales (apps, salidas, ropa, accesorios, etc), mientras que el 20% restante se destina al ahorro .

Otro tip sencillo de seguir al pie de la letra es el ahorrar un 10% del salario total cada mes, por lo cual en caso de tener un sueldo de 12 o 14 mil pesos, al término de diciembre de este 2025 podrías haber ahorrado entre 3 mil 600 y 4 mil pesos.

El último tip es el ahorro gradual, el cual consiste en ir destinando un poco más de dinero cada quincena al “guardadito”. Por ejemplo, si esta quincena lograste guardar mil 300 pesos, para la siguiente el objetivo debería ser incrementarlo hasta los mil 500.

Tips para ahorrar más de 50 mil pesos en un año

Vale la pena mencionar que si el objetivo de las personas es generar un ahorro mucho más importante a lo largo de un año completo, se pueden seguir los consejos antes mencionados, así como otras prácticas financieras que ayudan al guardado de dinero para fin de año.

Una de las formas más sencillas de ahorrar 50 mil pesos en un año es el ahorro gradual, el cual deberá iniciar con 200 pesos guardados en la primera quincena de enero y a partir de ahí, ir aumentando 150 pesos cada periodo de paga hasta llegar a la meta trazada.

Gastos hormiga para fin de año

Algunos de los gastos hormiga que se deben evitar para el fin de año 2025 y así evitar pérdidas económicas, son los siguientes:

Compras innecesarias en eventos como el Buen Fin

Gastos en ropa de un solo uso

Comidas y bebidas fuera de casa

Uso de transporte innecesario como Uber, taxis y demás

¿Cómo ahorrar y generar rendimiento al mismo tiempo?

Vale la pena mencionar que se puede generar un importante ahorro al mismo tiempo que se genera rendimiento, esto gracias a plataformas como Cetes o inversiones bancarias que generan hasta un 7% de ganancias anuales.

