Banco de México recortó previsión de crecimiento económico

Banxico recortó su expectativa de crecimiento para 2025 de 0.6% a 0.3% debido al deterioro del PIB en el tercer trimestre.

Las proyecciones para 2026 se mantienen en 1.1% y por primera vez se presenta una estimación para 2027 de 2.0%.

El PIB cayó 0.29% en el tercer trimestre de 2025, tras dos periodos de crecimiento moderado.

La contracción se atribuye a la baja en la producción industrial y a la incertidumbre internacional por políticas arancelarias.

Banxico mantiene un balance de riesgos a la baja, aunque reconoce que podría mejorar si se reduce la incertidumbre comercial y se aprovecha más el T-MEC.

