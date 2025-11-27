Banco de México recortó previsión de crecimiento económico
Banxico recorta el crecimiento 2025 por caída del PIB y mantiene riesgos a la baja; 2026 y 2027 se estiman con moderada recuperación económica.
Banxico recortó su expectativa de crecimiento para 2025 de 0.6% a 0.3% debido al deterioro del PIB en el tercer trimestre.
- Las proyecciones para 2026 se mantienen en 1.1% y por primera vez se presenta una estimación para 2027 de 2.0%.
- El PIB cayó 0.29% en el tercer trimestre de 2025, tras dos periodos de crecimiento moderado.
- La contracción se atribuye a la baja en la producción industrial y a la incertidumbre internacional por políticas arancelarias.
- Banxico mantiene un balance de riesgos a la baja, aunque reconoce que podría mejorar si se reduce la incertidumbre comercial y se aprovecha más el T-MEC.
