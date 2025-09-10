Japón apuesta por México: MISUMI inicia producción nacional de componentes mecánicos

MISUMI México anunció el lanzamiento de su iniciativa “Hecho en México”, marcando un nuevo capítulo en la industria de manufactura.

Desde su planta en Querétaro, la compañía producirá localmente pines de localización, arandelas y collares para eje, componentes clave en los procesos de ensamble.

Este paso busca reducir los tiempos de entrega de 15 a solo 4 días hábiles, con la misma calidad japonesa que distingue a la marca en todo el mundo. La estrategia se alinea con la tendencia del nearshoring y refuerza la posición de México como un polo industrial competitivo.

Akitake Kato, presidente de MISUMI México, junto con directivos de operaciones y del área comercial, explican cómo la empresa escucha a sus clientes y evoluciona para ofrecer soluciones más rápidas, precisas y confiables a la industria nacional y norteamericana.