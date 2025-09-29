El peso mexicano le planta cara al dólar; así amaneció el tipo de cambio este 29 de septiembre

Este lunes 29 de septiembre de 2025, el precio del dólar muestra estabilidad en el mercado cambiario. La moneda mexicana se aprecia tras los últimos datos de inflación en Estados Unidos (EUA) y el reciente recorte de tasas de interés por parte de Banxico.

En adnNoticias te contamos cómo amaneció el dólar, el tipo de cambio en bancos, previsiones para la semana y consejos sobre inversión.

¿Cómo amaneció el día de hoy el dólar?

El dólar estadounidense inició la jornada en 18.36 pesos por unidad, con un avance del 0.12%. Según analistas, la apreciación del peso responde a la publicación del índice de precios del consumo personal (PCE) en EUA, que se ubicó dentro de lo esperado, y al recorte de 25 puntos base por parte de Banxico.

El tipo de cambio Banxico oficial para solventar obligaciones en moneda extranjera se ubicó en 18.4457 pesos por dólar, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Precio del dólar en los bancos de México

El precio del dólar en tiempo real varía según cada banco. Hoy lunes 29 de septiembre las principales cotizaciones son:



Afirme: 17.60 compra | 19.00 venta

Banco Azteca: 17.05 compra | 18.84 venta

Banorte: 17.20 compra | 18.70 venta

BBVA: 17.30 compra | 18.84 venta

¿Cuánto pagan el dólar en el Banco Azteca hoy?

El precio del dólar Banco Azteca hoy es de 17.05 pesos a la compra y 18.84 pesos a la venta. Este banco suele ofrecer uno de los tipos de cambio más usados por consumidores que reciben remesas o realizan operaciones pequeñas en efectivo.

¿Cuánto es $1000 pesos mexicanos en dólares?

Con un tipo de cambio hoy de 18.36 pesos por dólar, mil pesos equivalen aproximadamente a 54.47 dólares. Este cálculo puede variar dependiendo de la institución financiera o casa de cambio.

¿A cuánto está el dólar hoy en México en 2025?

El precio del dólar mañana dependerá de factores externos, pero al cierre de este lunes 29 de septiembre se mantiene en promedio en 18.36 pesos por unidad, mostrando estabilidad frente al dólar estadounidense.

Previsiones del dólar para la semana del 15 al 21 de septiembre

Durante esa semana, especialistas estimaron un rango de entre 18.70 y 19.10 pesos por dólar. Aunque hubo volatilidad, el peso se mantuvo firme gracias al superávit comercial reportado por el INEGI y al comportamiento moderado de la inflación en EUA.

¿De qué depende el tipo de cambio del dólar?

El tipo de cambio dólar depende de factores como las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal y Banxico, la inflación, el crecimiento económico, el flujo de remesas y la estabilidad política. La percepción de riesgo país también influye en el tipo de cambio en México.

Beneficios de invertir en dólares

Invertir en dólares protege tu dinero frente a la devaluación, sirve como refugio en momentos de incertidumbre y permite acceder a mercados internacionales. También facilita compras en línea y transacciones en el extranjero.

¿Dónde cambiar pesos a dólares?

Puedes cambiar pesos a dólares en bancos, casas de cambio, aeropuertos y aplicaciones financieras. La recomendación es comparar cotizaciones en tiempo real y verificar comisiones antes de realizar la operación.