Empleo formal en México va a la baja en el cierre de 2025 y afecta a jóvenes
La generación de empleo formal va a la baja en el cierre de 2025; la tendencia neta de contratación es de solo 27% para los últimos tres meses del año.
La especialista en finanzas Ángeles Aguilar señaló que una reconocida firma de capital humano presentó sus pronósticos para el cierre de 2025 y de apenas de entre 40 mil y 150 mil empleos, lejos de los 400 mil que se estimaban a principio de año.
- Fernando Bermúdez, director de marketing y relación institucionales, reconoció que en los últimos trimestres se ha visto una tendencia a la baja en la formación de empleos formales.
- Se redujeron los empleos debido a la inestabilidad geopolítica y la desaceleración economica