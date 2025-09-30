inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Finanzas
Video

Empleo formal en México va a la baja en el cierre de 2025 y afecta a jóvenes

La generación de empleo formal va a la baja en el cierre de 2025; la tendencia neta de contratación es de solo 27% para los últimos tres meses del año.

Compartir:
Publicado por: Adriana Pacheco

La especialista en finanzas Ángeles Aguilar señaló que una reconocida firma de capital humano presentó sus pronósticos para el cierre de 2025 y de apenas de entre 40 mil y 150 mil empleos, lejos de los 400 mil que se estimaban a principio de año.

  • Fernando Bermúdez, director de marketing y relación institucionales, reconoció que en los últimos trimestres se ha visto una tendencia a la baja en la formación de empleos formales.
  • Se redujeron los empleos debido a la inestabilidad geopolítica y la desaceleración economica
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!