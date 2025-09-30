Empleo formal en México va a la baja en el cierre de 2025 y afecta a jóvenes

La especialista en finanzas Ángeles Aguilar señaló que una reconocida firma de capital humano presentó sus pronósticos para el cierre de 2025 y de apenas de entre 40 mil y 150 mil empleos, lejos de los 400 mil que se estimaban a principio de año.

Fernando Bermúdez, director de marketing y relación institucionales, reconoció que en los últimos trimestres se ha visto una tendencia a la baja en la formación de empleos formales.

Se redujeron los empleos debido a la inestabilidad geopolítica y la desaceleración economica