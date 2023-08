7 sencillas formas de ahorrar dinero y evitar los gastos hormiga

La cultura del ahorro es algo que en la actualidad les cuesta mucho llevar a cabo a los mexicanos , pues en su mayoría realiza gastos hormiga que pueden afectar demasiado sus ingresos de manera mensual, ya que, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, este tipo de desplantes llega a reducir hasta un 15 por ciento del salario recibido de cada persona.

Sin embargo, esta afectación a la economía puede erradicarse por completo si se logra llevar a cabo una planeación y restructura adecuada dejando de lado los gastos hormiga innecesarios como comprar café todos los días, fumar, beber refrescos , comer golosinas o usar Uber para moverse y solo tomar a consideración los que en verdad son importantes.

Estas son las 7 sencillas formas de ahorrar dinero para evitar hacer gastos hormiga

Plantéate un presupuesto

Una de las mejores formas de empezar a gastar menos es ponerse un tope financiero. La idea es que te pongas un presupuesto diario y no lo excedas, así podrás evitar comprar cosas innecesarias que solo terminarán afectado tu economía mensualmente.

Establece metas alcanzables

El crecimiento personal y profesional trae consigo también objetivos a mediano y largo plazo, pero, en muchos de los casos, estos llegan a ser inaccesibles por los diferentes gastos cotidianos. La mejor opción para ahorrar es plantearse metas alcanzables que no perjudiquen el bolsillo y que te beneficien en seguir aumentado tus ingresos .

Disminuye los gastos que no sean necesarios

La clave para erradicar los gastos hormiga es acabando con los pagos innecesarios. Si eres de las personas que les gusta comer diario fuera de casa o sale cada fin de semana con los amigos, necesitas replantear tu estrategia económica. La mejor opción es que empieces a cocinar en tu hogar y lleves tu propia comida al trabajo, así como también prepares tu café para que no generes un gasto que al final podrías realizar tú. En cuestión de las salidas, plantea divertirse menos veces al mes, así podrás evitar generar desplantes en tu billetera.

Realiza compras de manera inteligente

Muchas veces es inevitable caer en el juego de las marcas, ya que por lo regular sus campañas están diseñadas para llamar tu atención y así termines gastando tu dinero con ellos. Es por ese motivo que deberás realizar compras mucho más inteligentes; es decir, adquirir lo que en verdad necesitas sin importar cuánto te haya llamado la atención algún producto o servicio.

Analiza con detalle si vale la pena gastar en alguna oferta en línea

Las ofertas en línea sean vuelto una manera muy fácil de gastar dinero, pues en la mayoría de los casos presentan ofertas que se vuelven casi irresistibles para las personas. Es por ese motivo que, si quieres evitar realizar gastos hormiga , lo primero que debes de hacer es analizar si en verdad necesitas adquirir el producto y si su precio es mucho menor con el que normalmente se comercializa.

Revisar las suscripciones de servicios de streaming y ver cuánto tiempo les dedicas

Según un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), los mexicanos llegan a invertir de manera anual hasta 5 mil pesos en servicios de streaming , lo que sería igual a gastar de manera mensual 417 pesos. Para reducir esta filtración de dinero, lo mejor es que canceles las suscripciones de todas aquellas que no uses con normalidad y solo te quedes con las necesarias.

Busca obtener un ingreso adicional

Una de las mejores formas para mejorar la economía es obtener un ingreso adicional al sueldo percibido mensual. En muchos de los casos, el revender algunos productos o realizar trabajos independientes, podría traerme un aumento proporcional a tu presupuesto.

