Banxico recorta nuevamente la tasa de interés y abre la puerta a más ajustes en 2025

Banxico suma 10 recortes en 2025 y baja la tasa de interés a 7.5%, el nivel más bajo en tres años; advierten posibilidad de cerrar en 7%.

1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

El Banco de México (Banxico) decidió bajar la tasa de interés de referencia a 7.5%, el nivel más bajo en tres años, este jueves 25 de septiembre.

Esta tasa es la herramienta principal con la que el banco central controla la inflación , es decir, el aumento generalizado de los precios. La última vez que estuvo en este nivel fue en 2022, cuando la inflación rondaba el 8%, muy por encima del objetivo del 3%.

Discrepancias dentro de la Junta de Gobierno para aprobar la tasa de interés

Aunque la mayoría de la Junta de Gobierno votó a favor del recorte, el subgobernador Jonathan Heath se opuso. Él argumentó que la inflación aún no está completamente controlada y que bajar demasiado rápido la tasa podría desestabilizar los precios.

En contraste, la mayoría considera que el escenario económico —con un peso más fuerte y un crecimiento económico moderado— permite continuar con los recortes.

¿Qué es la tasa de interés y por qué importa?

La tasa de interés es el costo del dinero. Cuando Banxico la baja:

  • Los bancos tienden a ofrecer créditos más baratos
  • Se impulsa el consumo y la inversión, ya que pedir prestado es más accesible

Sin embargo, también puede haber riesgos: si el dinero circula demasiado rápido, los precios pueden volver a subir. En otras palabras, afecta directamente a quienes tienen préstamos, tarjetas de crédito o planean invertir.

Banxico redujo la tasa referencial en México

[VIDEO] Por medio de un comunicado de prensa, la Junta de Gobierno de Banxico anunció que, a partir del 8 de agosto, la tasa se mantiene en 7.75%.

¿Qué viene para el cierre del año en la economía de México?

Banxico tiene programadas dos reuniones más: el 6 de noviembre y el 18 de diciembre. Si mantiene esta tendencia, la tasa podría terminar 2025 en 7%. Esto marcaría un alivio importante en comparación con los años en que la tasa superó el 11% para frenar la inflación .

Riesgos que vigila Banxico

Aunque la baja es positiva para la economía, el banco central advirtió que hay factores que pueden volver a presionar la inflación:

  • Una depreciación del peso frente al dólar
  • Conflictos internacionales que eleven precios de energía o alimentos
  • La inflación “subyacente” (que excluye productos más volátiles) sigue arriba del 4%
Banxico busca mantener la inflación controlada

El mandato principal del Banco de México es mantener la inflación en torno al 3%. Según sus proyecciones, esta meta podría alcanzarse en el tercer trimestre de 2026.

Mientras tanto, continuará ajustando las tasas para encontrar el equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad de precios.

