TV Azteca se defiende de ataques por parte del Gobierno de México: “Son lineamientos diseñados para callarnos”

En un ataque más por parte del Gobierno a la televisora del Ajusco, se volvió a mencionar una campaña de TV Azteca en contra de la actual administración federal, sin embargo, esta solo es una mala respuesta a la falta de autocrítica y una reacción a los pocos argumentos para validar los lineamientos de la supuesta protección de los derechos de las audiencias.

Los ataques directos a TV Azteca por parte del Gobierno son ya una constante y esto parece ser una actividad cotidiana que busca callar a un medio de comunicación que lo único que hace es evidenciar de manera veraz, las fallas y las malas decisiones de la administración actual.

El señalar los actos de corrupción dentro y fuera del partido gobernante así como la inminente censura disfrazada de lineamientos para proteger los derechos de las audiencias cala y lo hace hondo en el seno del Gobierno, por lo que a falta de una defensa contundente se decide desviar la atención señalando la verdad como una campaña.

🗣️🚫 #CallarAMéxico | Pretender controlar lo que la ciudadanía ve y escucha bajo el pretexto de "defender a las audiencias" no es protección, es censura. El periodista Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) advierte que estos mecanismos buscan replicar modelos de control para… pic.twitter.com/l5kgTgicYY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 4, 2026

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Pronunciamiento de TV Azteca ante señalamientos del Gobierno

A través de un clip de video, Juan Pablo de Leo dio a conocer la postura de TV Azteca ante los señalamientos del Gobierno Federal donde dejan en claro que con ellos se busca desacreditar al medio y a sus periodistas para construir una cortina de humo que desvíe la atención:

“Al Gobierno le molesta que se exhiban sus fallas y le molesta la crítica. por eso acuden al ataque personal contra nuestros periodistas y a la desacreditación”.

“No es una regulación general ni un intento por proteger al público. Esto tiene nombre y apellido: son lineamientos para callar a tv azteca”.

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