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VIDEO: Fuerte erupción del Volcán de Fuego en Guatemala; declaran alerta por peligro en la zona
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Con el pretexto de “defender las audiencias”, crearán un modelo de control para silenciar la crítica

Jorge Fernández Menéndez opina sobre los lineamientos sobre las audiencias cuya finalidad es la censura y que México no tenga acceso a la verdad.

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Por: Samuel Aguirre