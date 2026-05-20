Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Raúl Castro, expresidente de Cuba, es acusado por EUA de conspiración y asesinato
/Especiales/Video

Escuela de Fundación Azteca es galardonada con el 1º lugar en formación de carácter a nivel mundial

En un reconocimiento por formar valores y carácter en la educación pública de México, la escuela de Fundación Azteca convierte la enseñanza y el aprendizaje en los pilares de su preparación.

Metadatos del artículo

Por: Adriana Juárez Miranda
Tags relacionados