Escuela de Fundación Azteca es galardonada con el 1º lugar en formación de carácter a nivel mundial

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En un reconocimiento por formar valores y carácter en la educación pública de México, la escuela de Fundación Azteca convierte la enseñanza y el aprendizaje en los pilares de su preparación.
Metadatos del artículo
Publicado
20/05/2026
🕐
14:29
Actualizado
🕐
14:53
Por:
Adriana Juárez Miranda
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