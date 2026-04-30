Convocatoria 2026 impulsa a jóvenes líderes en México

Constellation Brands anunció la apertura de la convocatoria 2026-2027 del Programa de Excelencia El Valor de Educar, una iniciativa enfocada en identificar, apoyar y potenciar a jóvenes con alto desempeño académico y vocación de liderazgo social, con el objetivo de impulsar su desarrollo integral y generar un impacto positivo en sus comunidades.

El programa está dirigido a estudiantes de los estados de Coahuila, Sonora y Veracruz que deseen continuar o iniciar sus estudios de nivel medio superior o superior. En total, se seleccionarán hasta 1,500 participantes, distribuidos equitativamente entre las tres entidades, buscando un balance entre ambos niveles educativos y fomentando la equidad de oportunidades.

La convocatoria estará abierta del 13 de abril al 6 de mayo de 2026 y el registro se realiza en línea en: https://elvalordeeducar.cbrands.mx, donde los interesados podrán consultar los requisitos completos y completar su proceso de inscripción.

Los aspirantes deberán contar con un promedio mínimo de 8.5, ser estudiantes regulares y demostrar un compromiso activo con su comunidad. Además, el programa está enfocado en jóvenes que provienen de hogares con ingresos limitados y que tienen la aspiración de continuar su formación académica como una herramienta para transformar su entorno.

El Programa de Excelencia El Valor de Educar ofrece una formación integral que va más allá del aula, incluyendo cursos, talleres, conferencias y actividades diseñadas para fortalecer tanto habilidades técnicas como personales. Este enfoque busca preparar a los participantes para enfrentar los retos del entorno profesional y social actual. Asimismo, contempla apoyos económicos que incluyen el pago de cuotas escolares, apoyo de manutención y un fondo destinado a la titulación o al arranque profesional, mismos que se otorgan conforme los estudiantes avanzan en su Ruta a la Excelencia dentro del programa.

El proceso de selección se realiza mediante un esquema abierto y transparente que incluye registro en línea, evaluación académica y socioeconómica, carta de motivación, entrevista y la selección final por parte de un comité especializado.

A través de esta iniciativa, Constellation Brands reafirma su compromiso con la educación en México, apostando por el que les permitan convertirse en agentes de cambio y líderes transformacionales capaces de impulsar el bienestar y progreso de sus comunidades.

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