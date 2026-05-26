El inútil intento de censura a TV Azteca

Al Gobierno le enoja, le incomoda y le irrita la verdad, sin embargo, serán en vano sus intentos por callar a los periodistas de TV Azteca, quienes presentan sus investigaciones e información siempre avalada por testigos.

En la Mesa de República MX el equipo de especialistas asegura que “no nos han podido desmentir” y es preocupante que a la Presidente de México, quien dijo que no asumiría actitudes autoritarias, lo está a haciendo al insultar a los periodistas y a todo aquel que critique a su gobierno.

Hay un intento claro de silenciar voces críticas y el periodismo, pero aquello que tratas de censurar después se ven más.