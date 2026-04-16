La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, alertó a los beneficiarios sobre una nueva forma de fraude.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, alertó a los beneficiarios sobre una nueva forma de fraude. | @A_MontielR | X

Los programas sociales se han convertido en un blanco de los delincuentes, quienes se enfocan en los más vulnerables, sobre todo los adultos mayores y recientemente una nueva forma de fraude ha puesto en alerta a las autoridades.

El aviso importante lo lanzó la propia Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, luego de que se lo reportaran en diversos estados del país.

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¿Cómo es la nueva forma de fraude?

De acuerdo con los reportes, los criminales realizan llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de Bienestar y de servicios público de la institución y solicitan que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios simulando su voz con fines de extorsión.

Es por ello que llamó a los beneficiarios a no proporcionar ninguna información que pueda vulnerar la entrega de su apoyo económico.

🚨 Aviso importante 🚨

Me reportan que en diversos estados del país se están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de @bienestarmx y de servidores públicos de la institución, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios… pic.twitter.com/QY4Q3eGoZl — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 16, 2026

La Secretaría de Bienestar ha emitido varias alertas sobre fraudes y uno de los más comunes es el adelantar pensiones mediante créditos o préstamos, por lo que la dependencia reiteró que “si alguna organización o grupo te quiere cobrar” es un engaño.

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