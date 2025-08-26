“Haré lo que sea necesario"; Ricardo Salinas aclara si lanzará una candidatura para 2030

Ricardo Salinas Pliego volvió a encender el debate político con declaraciones que lo colocan como posible candidato presidencial en 2030. Aunque asegura que su vocación no es la política, también advierte “si es necesario, haré lo que sea necesario por el país”.

En entrevista con Código Magenta, habló de la corrupción, seguridad, compra de votos y la relación con Estados Unidos (EUA). En adn40 te compartimos sus declaraciones más relevantes.

¿Ricardo Salinas será candidato en 2030?

El empresario señaló que no busca activamente la presidencia, pero no cierra la puerta a esa posibilidad.

Si no hacemos algo por México, nuestros hijos y nietos nos lo van a reclamar, -afirmó.

Aunque resaltó que aún no están dadas las condiciones para ser un candidato ganador, dejó en claro que no teme dar un paso si la situación lo exige. Esto generó especulaciones en redes, donde el llamado “Tío Richie” tiene millones de seguidores.

Críticas de Salinas Pliego a Morena y a la 4T

Durante la conversación, lanzó fuertes críticas al actual gobierno y a sus aliados. Recordó las precampañas de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard como “actos anticipados de campaña pagados con dinero del Estado”.

Acusó que Morena utiliza los programas sociales como un mecanismo de compra de votos.

Los siervos del bienestar no son más que activistas políticos que operan distrito por distrito, -señaló.

La visión de Salinas sobre la seguridad en México

El empresario calificó a la violencia como el problema número uno del país. Comparó las cifras de homicidios con las víctimas de Hiroshima, afirmando que “en México mueren 80 personas al día, más que en guerras internacionales”.

Advirtió que el Estado falló en su responsabilidad básica, garantizar la vida y la propiedad. En contraste, elogió el modelo de Nayib Bukele en El Salvador para enfrentar a las pandillas y sugirió medidas similares en México.

Relación México-Estados Unidos: ¿qué piensa Salinas Pliego?

El dueño de Grupo Salinas criticó el deterioro en la relación bilateral, señalando que la complicidad del gobierno con el crimen organizado afecta el comercio y los empleos.

Aseguró que depender de la intervención de Estados Unidos es una indignidad.

No tenemos que esperar a que vengan los gringos a arreglar nuestros problemas, debemos resolverlos nosotros, -puntualizó.

¿Qué propone Ricardo Salinas para México?

El empresario destacó cinco prioridades:



Valores

Libertad

Innovación

Menos gobierno

Acabar con la violencia a cualquier costo

De nada sirve la educación o la salud si antes no hay seguridad, -recalcó.

Además, señaló que el exceso de impuestos frena la productividad y criticó al Estado por gastar en proyectos sin beneficios reales para los ciudadanos.

El fenómeno del “Tío Richie” en redes sociales

Salinas reconoció que su personaje digital lo ha acercado a la gente, aunque no siempre coincide con él.

El Tío Richie conecta porque es frontal, pero yo soy mucho más preparado, -aseguró.

Gracias a su presencia en plataformas, asegura que puede impulsar ideas de libertad, innovación y prosperidad que mueven a millones de seguidores a escucharlo.

