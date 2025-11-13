Grupo Salinas acudirá a cortes internacionales ante violación de derechos por parte de la SCJN

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó todos los argumentos de Grupo Salinas durante sesión del Pleno de este 13 de noviembre; el conglomerado mexicano de empresas emitió un comunicado en el que afirmó que acudirá a instancias internacionales debido a que dicha resolución asestó un golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en México.

Grupo Salinas acusó que los ministros de la Suprema Corte obedecieron al de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y dejaron a un lado su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos. "Así, la ilegítima Corte se confirma como una oficina al servicio del poder político y no de la justicia", señalaron.

Suprema Corte desecha el litigio más relevante en la historia reciente

Indicó que los ministros descartaron analizar el fondo jurídico del asunto y no consideraron el acoso político en contra de las empresas que dirige Ricardo Benjamín Salinas Pliego

El conglomerado afirmó que se trata del litigio público más relevante de la historia reciente del país, debido que son más de doce años de procesos judiciales, en los que el empresario y sus compañías han sido mencionadas 285 veces en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum; además de ser el objeto de campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático.

Ministros sin cuestionamientos ni posicionamientos

Sobre la sesión de este jueves, Grupo Salinas acusó que el grupo de ministros no emitieron un solo cuestionamiento y solo siguieron "un guion enviado desde Palacio Nacional".

Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego. Todo esto no es casualidad; lo advertimos hace mucho tiempo: los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria, cuya farsa electoral, en la que votaron menos del 8% de los mexicanos, fue diseñada y orquestada por MORENA y el Ejecutivo Federal para eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo al Estado mexicano. Finalmente lo lograron

El empresario externó que por tanto las resoluciones emitidas en esta instancia obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, para proteger los derechos humanos y así exigir la eliminación de los cobros dobles que son inconstitucionales y de multas desproporcionadas.

Grupo Salinas dispuesta a pagar los impuestos justos

Al desechar los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar los siete créditos fiscales cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos; la compañía expresó que sigue esperando la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las solicitudes para que cuantifique el monto de créditos fiscales "con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales".

Grupo Salinas concluyó en su misiva que "las consecuencias de estas resoluciones van mucho más allá de Grupo Salinas y sus empresas. Con ellas, la Corte espuria ha legitimado la violación de derechos humanos básicos de ciudadanos, trabajadores y empresas, avalando cobros dobles inconstitucionales e inmorales sin garantía alguna ni defensa real".

