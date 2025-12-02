“Vamos a seguir trabajando; es lo que hacemos"; Ricardo Salinas da mensaje de unidad frente a embates del poder

En un ambiente festivo pero marcado por el contexto de tensión que vive TV Azteca con el Gobierno de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego y su hijo Benjamín Salinas encabezaron este martes el tradicional encendido del árbol de Navidad en las instalaciones de la televisora en el Ajusco, Ciudad de México (CDMX).

Durante el evento, Salinas Pliego dirigió un mensaje al personal, en el que hizo referencia directa a los momentos complejos que atraviesa la empresa, sin embargo subrayó la resiliencia de su equipo ante "envidias y resentimientos" generados por sus éxitos, afirmando: "Pero no importa. Nosotros vamos a seguir trabajando porque es lo que hacemos. Nosotros somos productores, nosotros generamos valor".

El empresario también subrayó que, pese al entorno adverso, la compañía mantiene su compromiso con su audiencia y con su plantilla laboral.

Sí, es un momento complicado. Pero hay que ver el balance y el balance ha sido muy bueno y hoy estamos aquí en un momento festivo. Vamos a prender el árbol de Navidad. Estamos celebrando la Navidad. No se nos olvide que la Navidad al final del día es la celebración de la llegada de Jesucristo y Jesucristo planteó valores muy buenos -subrayó.

Mensaje ante embates del poder

En la parte más enérgica de su intervención, el también dueño de Banco Azteca y Elektra acusó que la televisora enfrenta presiones por "decir la verdad" y aseguró que no cederán frente a lo que calificó como intentos de afectar a la empresa.

Esos valores que nos unen nos tienen que hacer más fuertes y, a pesar de los embates del poder en contra nuestra por decir la verdad y plantarles cara ante sus abusos, no los vamos a dejar. Y si se piensa que ir contra TV Azteca les va a dar mucho trabajo, porque no los vamos a dejar pasar -afirmó.

"El balance ha sido muy bueno"👏

Reconocimiento a Benjamín Salinas

Asimismo celebró los diez años de liderazgo de su hijo Benjamín Salinas al frente de TV Azteca, destacando sus logros: "Benjamín está cumpliendo diez años al frente. Un aplauso, por favor. Porque lo que ha logrado aquí con todos ustedes es mucho". Este hecho coincide con transformaciones significativas en la televisora.

Entre aplausos y fuegos pirotécnicos, concluyó con un llamado de unidad: "¡Fuerza, fuerza! Porque no nos vamos a dejar. Les va a costar mucho trabajo y no van a lograrlo. ¿Cuento con ustedes? Cuento con ustedes. ¡Bravo! Feliz Navidad a todos y vamos a darle. Gracias".

