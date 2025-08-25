“Sí quiero pagar los impuestos, pero lo correcto”; asegura Ricardo Salinas Pliego tras acusaciones

En una entrevista exclusiva con Código Magenta, Ricardo Salinas Pliego respondió a las acusaciones del gobierno federal sobre un adeudo fiscal de hasta 75 mil millones de pesos. El empresario subrayó que “sí quiero pagar impuestos, pero lo correcto, no diez veces más de lo que procede”.

A lo largo de la conversación, el presidente de Grupo Salinas explicó que la disputa con el SAT lleva más de una década y que detrás hay una intención política de silenciarlo.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de impuestos?

El dueño de TV Azteca señaló que siempre ha tenido la voluntad de pagar. Incluso recordó un acuerdo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Hacienda para liquidar 7 mil 500 millones de pesos.

Fui a pagar lo que se acordó y el SAT no lo aceptó. Hoy me exigen diez veces más, -declaró.

Salinas Pliego sostuvo que se trata de una estrategia para colocarlo en una posición de impagabilidad.

Son cinco años de utilidades de todo el Grupo Salinas. Es un abuso, quieren quebrarme, -expresó.

La relación con López Obrador y Claudia Sheinbaum

El empresario recordó que apoyó inicialmente a López Obrador, pero rompió con él tras evidenciar contradicciones.

El Peje miente como respira. Endeudó al país 70% cuando decía que no lo haría, -aseguró.

Sobre la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que ha repetido el mantra de que “Salinas Pliego no quiere pagar impuestos”. Según el empresario, se ha llegado al extremo de presionar públicamente a jueces para que fallen en su contra.

¿Por qué asegura que el gobierno quiere quebrarlo?

Ricardo Salinas afirmó que la verdadera razón detrás del litigio fiscal es política.

Me quieren silenciar porque soy una voz incómoda para el régimen morenaco. No quieren que estorbe en la sucesión presidencial de Andy López Beltrán, -señaló.

El empresario también denunció que su caso es usado como distractor de la corrupción y los problemas del actual gobierno, incluyendo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Los argumentos fiscales en disputa

Salinas explicó que el SAT le reclama impuestos sobre ingresos brutos sin reconocer costos de producción.

Quieren que pague por lo que vendo, no por la ganancia real. Eso es absurdo, -explicó.

Asimismo, acusó a la autoridad de desconocer pérdidas fiscales consolidadas que eran legales en su momento.

No puedes cambiar la ley de forma retroactiva y luego exigirme lo que ya se había resuelto, -dijo.

Ricardo Salinas Pliego se declara perseguido político

El presidente de Grupo Salinas aseguró que no se trata solo de un conflicto empresarial, sino de un ataque directo a su libertad de expresión.

Pensaron que con esa presión me iban a callar, pero aquí estoy, -sostuvo.

Añadió que seguirá dando la batalla legal y mediática.

No me van a callar. Sí quiero pagar, pero lo justo. Este pleito no es solo mío, es de muchos empresarios en México, -concluyó.

Para ver la entrevista completa, puedes hacerlo en el siguiente enlace: Ricardo Salinas: “Yo sí quiero pagar” | Entrevista exclusiva Parte 1 de 2

