Medios denuncian hostigamiento del gobierno; alarman inspecciones a TV Azteca y Reforma

En una preocupante escalada de hostigamiento hacia la prensa crítica, este fin de semana se reportaron inspecciones laborales en los medios TV Azteca y Reforma, lo que periodistas consideran un intento del gobierno federal por silenciar voces incómodas .

El viernes, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó una visita extraordinaria a las instalaciones de TV Azteca bajo la revisión de un programa de inspección laboral anunciado para 2025, cuya amplitud ha generado inquietud entre la iniciativa privada y medios de comunicación, dada su potencial para usarse como herramienta de presión política.

La visita a la televisora de Ricardo Salinas Pliego no fue notificada con anticipación ni acompañada de una explicación clara sobre los motivos del procedimiento.

Apenas un día después, el periódico Reforma reportó un proceso similar, tras una publicación crítica sobre la presidenta.

Estas acciones parecen responder a un patrón donde el aparato estatal utiliza sus atribuciones reguladoras para intimidar a quienes ejercen el periodismo independiente y comprometido con la verdad, generando un clima de desconfianza y alarma sobre el respeto a la libertad de prensa y expresión.

Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo no ha aclarado las causas específicas de estas inspecciones.

De esta forma, las recientes inspecciones a TV Azteca y Reforma han encendido las alarmas.

