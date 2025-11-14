YA VAS se prepara para el Buen Fin 2025: ofertas de escape y vuelo + hotel

Paquetes hechos para viajar… sin excusas

El penúltimo mes del año ya está aquí y con él se acerca una de las mayores oportunidades para los viajeros: el Buen Fin. La agencia de viajes de Volaris, YA VAS, adelanta descuentos exclusivos en paquetes de vuelo + hotel para destinos nacionales e internacionales, anunciando que este año “las promociones seguro van a volar”.

¿Qué ofrecen? Viajes listos para partir

YA VAS ha preparado ofertas que contemplan distintos estilos: playa, ciudad, cultura o fiesta. Además, respalda su propuesta con su “Garantía Volaris”, que incluye:

• Mejor precio garantizado: si encuentras un paquete más barato, obtendrás un cupón de $1 000 MXN para tu próxima escapada.

• Equipaje de mano incluido en todos los paquetes.

• Convenios con cadenas hoteleras de primer nivel, para asegurar comodidad, estilo y buen servicio.

¿Por qué es relevante?

El Buen Fin se ha convertido en un momento clave para planear viajes, y con iniciativas como esta, YA VAS refuerza su promesa de hacer que viajar deje de ser un lujo y se convierta en una experiencia accesible. Sumar el vuelo + hotel, con garantía incluida, implica que cada maleta ya podría estar lista.

Cuando se combina una aerolínea reconocida, una agencia dedicada y una campaña como esta, el resultado es una invitación clara: aprovechar este tipo de oportunidades antes de que se agoten.

¿Quieres saber más información sobre los destinos que puedes conocer en 2026? Haz click aquí para consultar todos los detalles.

