UNIFIMEX mira al futuro y reúne a especialistas para combatir el lavado de dinero

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) concluyó con éxito el primer encuentro que reunió a las autoridades más relevantes de Estados Unidos y México con el objetivo de poner un alto al delito de lavado de dinero y riesgos en activos virtuales.

El primer AML & Crypto Summit 2025 también reunió a instituciones financieras, empresas del ecosistema cripto, firmas globales de compliance, académicos, estudiantes y agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos alerta a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero [VIDEO] Estados Unidos alerta a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos, moviendo millones en fentanilo y narcotráfico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué actividades se realizaron?

El AML & Crypto Summit 2025 estuvo conformada de dos días de sesiones técnicas, paneles binacionales y análisis de riesgos emergentes en el mercado financiero y cripto. Los especialistas nacionales e internacionales abordaron investigaciones financieras, tendencias globales de stablecoins, riesgos del BEC (Compromiso de Correo Electrónico Empresarial) y la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Qué busca UNIFIMEX en México?

Que México modernice su marco regulatorio

Impulse la innovación financiera sin sacrificar la protección de usuarios

Posicionar a México como un país líder regional en integridad y seguridad financiera

UNIFIMEX entra en una nueva etapa

La maestra Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, señaló durante el encuentro que la institución está viva, activa y trabaja con una visión amplia y de futuro. Destacó que este ejercicio está abierto a todo el sistema financiero porque fortalece la integridad del sector porque requiere colaboración y corresponsabilidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.