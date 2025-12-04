inklusion.png Sitio accesible
Nota

UNIFIMEX mira al futuro y reúne a especialistas para combatir el lavado de dinero

Los especialistas nacionales e internacionales abordaron investigaciones financieras durante dos días para combatir el delito de lavado de dinero.

UNIFIMEX busca combatir el lavado de dinero de la mano de especialistas
UNIFIMEX
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) concluyó con éxito el primer encuentro que reunió a las autoridades más relevantes de Estados Unidos y México con el objetivo de poner un alto al delito de lavado de dinero y riesgos en activos virtuales.

El primer AML & Crypto Summit 2025 también reunió a instituciones financieras, empresas del ecosistema cripto, firmas globales de compliance, académicos, estudiantes y agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

¿Qué actividades se realizaron?

El AML & Crypto Summit 2025 estuvo conformada de dos días de sesiones técnicas, paneles binacionales y análisis de riesgos emergentes en el mercado financiero y cripto. Los especialistas nacionales e internacionales abordaron investigaciones financieras, tendencias globales de stablecoins, riesgos del BEC (Compromiso de Correo Electrónico Empresarial) y la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Qué busca UNIFIMEX en México?

  • Que México modernice su marco regulatorio
  • Impulse la innovación financiera sin sacrificar la protección de usuarios
  • Posicionar a México como un país líder regional en integridad y seguridad financiera

UNIFIMEX entra en una nueva etapa

La maestra Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, señaló durante el encuentro que la institución está viva, activa y trabaja con una visión amplia y de futuro. Destacó que este ejercicio está abierto a todo el sistema financiero porque fortalece la integridad del sector porque requiere colaboración y corresponsabilidad.

