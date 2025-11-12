Grupo Salinas exige el fin del acoso del Gobierno federal

Grupo Salinas denunció que el Gobierno federal mantiene una campaña sistemática de persecución en su contra, luego de que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaran sobre una nueva investigación por supuesto lavado de dinero que involucra a empresas del grupo.

Según lo dicho por las autoridades, entre las compañías señaladas se encuentran Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas subsidiarias de TV Azteca .

En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas… pic.twitter.com/foHF0dd6kJ — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 12, 2025

Grupo Salinas responde a investigación contra subsidiarias de TV Azteca

Frente a ello, Grupo Salinas calificó la acción como “autoritaria e infundada”, además aseguró que todas sus empresas cumplen cabalmente con la ley y con las normativas aplicables al sector de entretenimiento y juegos con apuesta.

La corporación subrayó que, junto con sus socios internacionales (especialmente del Reino Unido), ha adoptado los más altos estándares de prevención, incluso expresó plena confianza en sus procedimientos internos, afirmando que está lista para demostrar su legalidad ante cualquier instancia competente.

Acusan “persecución de Estado”

En su posicionamiento, el conglomerado lamentó que las instituciones del Gobierno se utilicen con fines políticos y acusó a la procuradora fiscal Grisel Galeano García de encabezar “un acto doloso y persecutorio”.

Aseguró que este tipo de acciones confirman una campaña sistemática contra su fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, así como contra las empresas del conglomerado.

En el comunicado se afirma y reitera que esta estrategia busca intimidar y presionar a quienes piensan distinto, al mismo tiempo que distrae a la opinión pública de los verdaderos problemas del país.

“No nos van a callar”, la firme postura de Grupo Salinas

El comunicado enfatiza que Grupo Salinas defenderá sus derechos por la vía legal, confiando en la solidez ética y jurídica de sus operaciones.

“Que no quede duda: seguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley y la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, concluye el texto.

Con este pronunciamiento, el conglomerado mediático y empresarial reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la defensa de la libertad frente a lo que considera una persecución política impulsada desde el Estado.

