Las 7 familias de billetes coleccionables autorizados por Banxico

¿Te gusta coleccionar billetes o monedas especiales? Pues el Banco de México (Banxico) cuenta con 7 familias de billetes que expertos en numismática guardan para crear grandes colecciones? De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), este término se refiere a la “disciplina que estudia las monedas y medallas”, pero también los billetes.

Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( CONDUSEF ) señala que dicha ciencia “se encarga de estudiar las monedas, medallas, billetes y otras piezas que han servido como medio de pago”, y como te señalamos, actualmente en el país existen por lo menos 7 familias de billetes vigentes antes Banxico.

¿Eres de los que ve un billete del ajolote y no puede resistir quedárselo para guardarlo? Pues así como tú hay muchos coleccionistas que guardan billetes y monedas por hobby; incluso desde 1952 existe la Sociedad Numismática de México (SONUMEX) en la Ciudad de México, un grupo de personas que comparte su afición por el estudio de dicha ciencia.

Captura de pantalla Banxico. Estas son las familias de billetes coleccionables aceptadas por Banxico.

Fuente: https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/colecciones-billetes-numismat.html

¿Cuáles son las familias de billetes coleccionables autorizados por Banxico?

Billetes AA impresos por la American Bank Note Company

De acuerdo con Banxico, esta familia de billetes fue fabricada por American Bank Note Co., estuvieron en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992, y sus denominaciones eran de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 y 10000 pesos, estos últimos 3 están actualmente agotados, según el Banco de México, y vale la pena señalar, ya no están en circulación pues no tienen un valor para transacciones.

Banxico. Esta fue la familia de billetes AA impresos por la American Bank Note Company.

Billetes AA y A

Esta familia de billetes , al igual que la pasada, también estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992, luego de la publicación del “DECRETO por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la federación el 22 de junio de 1992, anunciara que al peso mexicano se le quitarían 3 ceros; dicha familia estuvo integrada por 13 piezas de fabricación nacional de denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 y 100000.

Banxico. Esta fue la última familia de billetes con 3 ceros de más.

Billetes B

Esta línea de billetes entró en vigor el 1 de enero de 1993, fueron conocidos como los nuevos billetes o nuevos pesos mexicanos y constaban de 4 billetes, de 10, 20, 50 y 100 nuevos pesos, fueron emitidos por el Banco de México y tenían características similares a las de los billetes “A”; un “nuevo peso” equivalía a 1000 pesos de la unidad anterior.

Banxico Esta es la familia de billetes de la serie B.

Billetes C

Los billetes de la familia C fueron introducidos en 1994 para sacar de circulación a los de la B, y aunque tenían características diferentes, también eran conocidos como “nuevos pesos”, estos también fueron emitidos por Banxico con denominaciones de 10, 20, 50, 100, 200 y 500 Nuevos Pesos.

Banxico Esta es la familia de billetes C

Billetes D

Esta familia de billetes impresos por la Fábrica de Billetes de Banxico se puso en circulación en 1996, esto para continuar y concluir con el cambio monetario, fueron conocidos como “pesos” y tenían características similares a los de la familia C, y fueron 6 en total, con denominaciones de 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos.

Banxico Esta es la familia de billetes serie D

Billetes D conmemorativos

Pertenecen a la familia anterior, pero estos fueron especiales pues fueron billetes conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México, no obstante, estos se pusieron en circulación hasta el año 2000 con la leyenda “75 Aniversario 1925-2000”, se imprimieron 20 mil y se caracterizaron por integrarse a piezas de las series AA y A, “con el mismo número de folio”.

Banxico Esta es la familia de billetes conmemorativos D

Billetes D1

Otra de las familias coleccionables de billetes son la D1, estos se pusieron en circulación desde 2001, y al paso de los años se les fueron agregando elementos de seguridad, estos tienen tinta ópticamente variable y banda iridiscente, las denominaciones son de 50, 100, 200 y 500 pesos, y en 2002 se agregó el de $20, el primero fabricado en polímero, y después en 2004 se agregó el de mil pesos.

Banxico esta es la familia de billetes de la serie D1.

Vale la pena señalar que las actuales familias de billetes que están en circulación son la F y la G, esta última es a la que pertenece la del ajolote de $50 y el del Bicentenario de la Independencia de $20, según información del Banco de México.

