Alimentos prohibidos para perros y gatos y cómo afectan su salud

La alimentación de las mascotas es muy importante pues esto influye en su salud y aunque actualmente existe una gran variedad de marcas y tipos a veces pueden llegar a querer probar productos que consumen sus dueños, pero hay algunos que pueden resultar muy dañinos.

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¿Qué alimentos no deben comer tus mascotas?

Muchas veces cuando estamos comiendo, los perros y gatos se pueden acercar a olfatear y querer comer lo que tenemos en la mesa pero hay algunos alimentos que pueden ser muy dañinos para su salud, por ejemplo:

Chocolate, café o té : Contienen metilxantina, un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central y puede provocar vómito, diarrea, incontinencia y temblores.

: Contienen metilxantina, un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central y puede provocar vómito, diarrea, incontinencia y temblores. Aguacate : La persina se encuentra en el hueso y hojas de la planta y pueden ocasionar vómito, diarrea y pancreatitis.

: La persina se encuentra en el hueso y hojas de la planta y pueden ocasionar vómito, diarrea y pancreatitis. Cebolla y ajos : Son tóxicos porque pueden provocar daño oxidativo en los glóbulos rojos y anemia.

: Son tóxicos porque pueden provocar daño oxidativo en los glóbulos rojos y anemia. Leche : Provocan malestar estomacal como vómitos o diarrea.

: Provocan malestar estomacal como vómitos o diarrea. Alimentos grasosos y salados: Pueden provocar pancreatitis, problemas renales, cardiacos o hepáticos.

¿Cuáles son los mejores alimentos para las mascotas?

La industria de alimentos para mascotas ha evolucionado y priorizando las necesidades nutricionales, que sean prácticos, económicos, saludables y agradables al paladar de las mascotas.

El veterinario es el profesional encargado de indicar si tu mascota requiere de algún alimento especial.

Pero en general se recomienda leer la etiqueta de los productos para conocer qué ingredientes son los principales y en qué cantidades (carne, res o atún).

Verifica que el alimento garantice los porcentajes mínimos de proteína cruda y grasa cruda, así como fibra y humedad.

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