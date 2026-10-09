La cantidad de comida que debes darle a tu gato según su peso y edad

Cuidar la alimentación de las mascotas es fundamental para su desarrollo y crecimiento y se deben tomar en consideración dos aspectos, la calidad y cantidad, y si tienes gatos, te decimos cuánto deben comer según su peso y edad.

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¿Cuánto debe comer un gato?

De acuerdo con Medivet, los gatos deben tener una dieta rica en proteínas, carbohidratos y grasas para que sus músculos y pelaje se mantengan sanos y esta es la cantidad adecuada para cada peso:

2 kilos debe comer entre 30 y 40 gramos diarios

3 kilos entre 40 y 55 gramos diarios

4 kilos entre 45 y 65 gramos diarios

5 kilos entre 55 y 57 gramos diarios

En general, los veterinarios sugieren el consumo de 11 gramos por kilo de su peso ideal. Aunque también es importante tomar en cuenta las porciones recomendadas en los envases de alimentos.

Mientras que por su edad, el Pet Food Institute recomienda que los gatitos realicen tres comidas diarias, en la mañana, en la tarde y en la noche.

Para los adultos lo ideal es que tengan alimento disponible todo el día siempre y cuando no tengan sobrepeso. Se recomienda darles raciones controladas de dos a tres veces al día.

Los gatos mayores y que tengan algún problema de salud deben ser alimentados como sugiera el veterinario.

Consejos de nutrición para mascotas

Revisa la etiqueta del alimento

Adapta según la etapa y actividad

Realiza una transición gradual al cambiar de marca o tipo de alimento

Siempre deben tener agua fresca disponible

Limita las golosinas o premios, no deben rebasar el 5 al 10% de su dieta diaria

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