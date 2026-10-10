El municipio de Querétaro que la UNESCO reconoce por cómo honra a sus antepasados

En el semidesierto del norte de Querétaro se encuentra Tolimán, un municipio donde perduran tradiciones y costumbres prehispánicas. Es en este lugar donde se conservan capillas de origen otomí-chichimeco que “revelan la profunda relación entre la fe, la memoria y el territorio del pueblo otomí-chichimeca”, subraya un artículo de México Desconocido.

Estas capillas también se encuentran en regiones de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y Querétaro. En este último, el INAH tiene un registro de 260 y estima que hay poco más de 300 en el semidesierto y los valles centrales del estado. Dentro de esa región, según el instituto, se conservan sobre todo en el municipio de Tolimán.

Además de las capillas, este municipio de Querétaro conserva peregrinaciones donde se venera a los antepasados, ritos del agua y chimales que, según la UNESCO, reflejan el vínculo entre la espiritualidad y el territorio.

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¿Qué son las capillas-oratorio de Tolimán, en Querétaro, y cómo se crearon?

Las capillas-oratorio de Tolimán fueron construidas mayormente durante el siglo XVII por otomíes y chichimecas, dos pueblos originarios que compartieron el territorio durante siglos. Cuando los frailes franciscanos llegaron a la región para evangelizar, vieron que los habitantes tenían oratorios para sus deidades dentro de sus casas y adaptaron ese espacio para el culto católico, explica un artículo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En otras palabras, como indica la entidad, “estos edificios representan un sincretismo que se dio en la época colonial, pues, aunque están destinados al culto católico, en su concepción y uso permanecen conceptos de la cosmovisión prehispánica de estos grupos étnicos”.

Las capillas suelen heredarse por línea paterna y las custodian los descendientes. Por lo general conservan pinturas murales que mezclan imágenes indígenas y cristianas. A diferencia de las iglesias tradicionales, la mayoría son privadas y no llevan el nombre del santo al que están dedicadas, sino el del grupo familiar que las construyó, describe México Desconocido. En cambio, “son conocidas como capillas familiares porque representan el centro espiritual de un linaje”, explica el sitio.

¿Qué es el Chimal y cuándo se levanta en San Miguel Tolimán?

En San Miguel Tolimán, en Querétaro, el levantamiento del Chimal es el acto culminante de las fiestas de San Miguel Arcángel, cuyo día patronal es el 29 de septiembre. Según México Desconocido, el Chimal simboliza la abundancia y la gratitud por las cosechas, y familias enteras trabajan en él durante varios días antes de colocarlo frente a los templos o las capillas.

Los preparativos arrancan en julio, con danzas, rezos, velaciones, visitas a las capillas familiares y la recolección de materiales. El 27 de septiembre, más de 200 hombres levantan el Chimal, una estructura de más de 20 metros de altura hecha con troncos, carrizo, cucharilla, sotol y otras plantas del semidesierto y decorada con flores, frutos, panes y tortillas.

¿Por qué la UNESCO reconoce las tradiciones otomí-chichimecas de Tolimán?

En 2009, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió los “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según el organismo, este pueblo conserva “un conjunto de tradiciones que son testimonio de su relación excepcional con la topografía y el medio ambiente circundantes”. Su paisaje cultural está presidido por un triángulo simbólico formado por la Peña de Bernal y los cerros Zamorano y Frontón, explica la entidad.

Los ritos, indica la UNESCO, suelen celebrarse en capillas familiares privadas consagradas al culto de los antepasados, o con la elevación de los chimales. Las costumbres que encarnan ese vínculo entre la espiritualidad y el territorio influyen en el arte de la región (imágenes religiosas, pinturas murales, danzas y música) y son componentes esenciales de la identidad cultural de la comunidad.

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