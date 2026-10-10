Bodega Aurrera remata la batería Ekco de acero esmaltado gris de 9 piezas con $1,771 de descuento: ahora cuesta menos de la mitad

La batería de cocina Ekco de acero esmaltado de 9 piezas está en rebaja en Bodega Aurrera, y la diferencia de precio es notoria, ya que ahora cuesta menos de la mitad. Se trata de un set de cocción con seis piezas y tres tapas de vidrio con un acabado que no se raya y conserva su brillo.

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¿Cuánto cuesta la batería Ekco de 9 piezas en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La batería de cocina Ekco de 9 piezas tiene un valor inicial de $3,070 pesos, pero con el descuento aplicado por Bodega Aurrera ahora puede conseguirse a $1,299 pesos: una rebaja que alcanza los $1,770 pesos, cerca de 58% menos.

Además del ahorro, este combo se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses con diferentes tarjetas. Las opciones disponibles son:

3 MSI de $433.00

6 MSI de $216.50

La batería Ekco de 9 piezas pasó de $3,070 a $1,299 pesos en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye esta batería de cocina Ekco a la venta en Bodega Aurrera y qué características tiene?

El combo Ekco rebajado por Bodega Aurrera incluye nueve piezas:

Cazo de 14 cm

Sartén de 24 cm

Cacerola de 24 cm

Hervidor de 16 cm

Olla de 26 cm

Arrocera de 28 cm

3 tapas de vidrio, de 24, 26 y 28 cm

La ficha del producto detalla que las piezas están hechas con acero esmaltado, un sistema multicapa exclusivo de Ekco gracias al cual la batería puede usarse tanto en estufas de inducción como de gas y eléctricas. Otro dato importante es que el producto es apto para lavavajillas.

El set está disponible en Bodega Aurrera color azul grisáceo y promete un brillo perdurable.

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