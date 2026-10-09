Walmart rebaja batería de cocina Tramontina roja de 24 piezas a menos de $450 pesos: incluye sartén, tabla, cubiertos y utensilios

Si estás en busca de utensilios, cubiertos y otros accesorios prácticos y duraderos para tu cocina, esta propuesta de Walmart podría ser la opción. La cadena de ventas tiene en rebaja la batería de cocina Tramontina de 24 piezas en color rojo.

El combo completo está disponible por menos de $450 pesos, con $340 pesos de descuento y opción de pago en hasta 3 meses sin intereses. Esto es lo que cuesta y lo que trae.

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¿Cuánto cuesta la batería de cocina Tramontina de 24 piezas en Walmart y cómo se puede pagar?

La batería de cocina Tramontina de 24 piezas costaba $789 pesos en Walmart, pero con la rebaja aplicada ahora puede conseguirse a $449 pesos. Las opciones de pago para este set son:

3 MSI de $149.67 , con BBVA, Sams Invex, Santander y WM Invex

, con BBVA, Sams Invex, Santander y WM Invex Hasta 8 plazos con Cashi + aplazo

El set Tramontina rojo de 24 piezas cuesta $449 pesos en Walmart, frente a los $789 de su precio original. (Walmart)

¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina a la venta en Walmart?

De acuerdo con la ficha de producto en Walmart, esta batería de cocina Tramontina incluye 24 piezas en total:

1 sartén

1 tabla para picar de polipropileno

de polipropileno 7 cuchillos : 1 para legumbres, 1 de cocina, 1 chef y 4 de asado

: 1 para legumbres, 1 de cocina, 1 chef y 4 de asado 4 tenedores de mesa

4 cucharas de mesa

4 cucharas de postre

1 espátula

1 cucharón

1 cuchara para servir

La sartén es de aluminio. Según la descripción de Walmart, el aluminio lleva un revestimiento antiadherente Starflon por dentro y uno de silicona por fuera. Por su parte, los cubiertos y cuchillos son de acero inoxidable y mangos de polipropileno, y los utensilios son de nylon, aptos para temperaturas de hasta 180 °C.

El set viene en color rojo, y los cubiertos, los cuchillos y los utensilios son aptos para lavavajillas.

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