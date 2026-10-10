Costco remata batería de cocina T-FAL de cerámica de 10 piezas con $1,000 de descuento hasta el 11 de octubre

Costco ha dispuesto una rebaja de $1,000 pesos en la batería de cocina T-FAL de 10 piezas. Los utensilios de cocina en cuestión cuentan con un sistema que avisa cuándo se llegó a la temperatura ideal para cocinar.

El set reúne cazos, una olla y sartenes, algunos con tapa, y funciona en todas las fuentes de calor menos la inducción. Esto es lo que tienes que saber sobre el precio, los plazos de entrega y todo lo que incluye el combo.

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¿Cuánto cuesta la batería T-fal de cerámica de 10 piezas en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La batería de cocina T-FAL tiene un valor inicial de $3,499 pesos en Costco, pero con la rebaja aplicada por la tienda, el set ahora puede conseguirse a $2,499 pesos, lo que representa una rebaja de $1,000 pesos.

Pero si estás pensando en comprarla, deberías tener en cuenta que el precio rige del 5 al 11 de octubre de 2026 y solo hasta agotar existencias. Según la ficha, la compra incluye envío y la entrega estimada es de 2 a 5 días hábiles desde que se confirma la orden.

Costco rebaja esta batería de cocina T-FAL con $1,000 pesos de descuento hasta el 11 de octubre de 2026. (Costco)

¿Qué incluye esta batería T-fal de cerámica a la venta en Costco y qué características tiene?

El set a la venta en Costco se compone de:

Cazo de 2.2 L , con tapa de 18 cm

, de 18 cm Cazo de 2.8 L , con tapa de 20 cm

, con tapa de 20 cm Olla de 5.4 L , con tapa de 24 cm

, con tapa de 24 cm Sartén de 24 cm , con tapa

, con tapa Sartén de 26 cm

Sartén de 21 cm

El recubrimiento antiadherente es de cerámica y, según la ficha del producto en Costco, evita que los alimentos se peguen y simplifica la limpieza. Además, la batería de cocina T-FAL suma la tecnología Termo Señal, que avisa cuándo la batería llegó a la temperatura ideal para cocinar.

Otro dato destacado de este combo a la venta en Costco es que las piezas se pueden llevar al horno, hasta 260 °C, y son compatibles con todas las fuentes de calor excepto las de inducción.

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