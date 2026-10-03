Alimento tóxico: Detectan plomo, arsénico y mercurio en comida para gatos

Actualmente en el mercado existen muchas marcas de alimento para gato y una investigación halló contaminantes tóxicos como plomo, mercurio y arsénico en comida húmeda, seca y liofilizada.

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Detectaron plomo en el 99% de las muestras

La investigación analizó 100 de los alimentos para gatos más vendidos para detectar presencia de contaminantes como plomo, arsénico, cadmio, mercurio, pesticidas, herbicidas y ftalatos.

En el 99% de las muestras se encontró cadmio (96%), arsénico (94%). Los niveles de contaminación varían dependiendo del tipo de producto.

El alimento seco para gatos contenía tres veces más plomo que el húmedo o los secados al aire, además el pescado y mariscos que son las fuentes de proteína más populares para los gatos son las más susceptibles a tener mercurio y cadmio.

Y aunque las versiones de pollo tienen menores niveles de mercurio y cadmio se detectaron altas tasas de plomo y herbicidas.

En general, casi el 85% de los alimentos a base de aves de corral cumplió con el estándar de pureza del Clean Label Project, en comparación con el 25.7% de los productos de pescado y mariscos.

Recomendaciones para los dueños de gatos

Si tienes gatos y quieres cuidar su alimentación, es importante que tomes en cuenta lo siguiente:

Revisar cuál es la principal fuente de proteína en la etiqueta, esto te dará una idea un poco más certera de qué esta hecho el alimento.

en la etiqueta, esto te dará una idea un poco más certera de qué esta hecho el alimento. Si a tu gato le gusta la comida a base de pescado, puedes considerar empezar a incluir otro tipo de proteína como el pollo .

como el . Es importante siempre leer la etiqueta y conocer todos los ingredientes que incluye el alimento.

que incluye el alimento. Actualmente existen en el mercado marcas que garantizan que no haya productos químicos tóxicos ni plásticos en la comida para gatos ni en los envases.

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