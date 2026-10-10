Costco remata purificador de agua Philips con ósmosis inversa: tiene control de 3 temperaturas y $1,600 de ahorro hasta el 11 de octubre

Contar con agua purificada disponible en diferentes temperaturas durante todo el día simplifica considerablemente la preparación de bebidas calientes para el desayuno, el consumo directo de agua fría durante las comidas familiares y el llenado rápido de botellas antes de salir de casa. El purificador Philips con ósmosis inversa y 3 temperaturas está en oferta en Costco México con tecnología de filtrado avanzada y control de temperatura integrado.

Este modelo figura actualmente con un precio de $14,399 pesos frente al valor tradicional de $15,999 pesos del catálogo oficial Costco, situación que representa un ahorro directo de $1,600 pesos menos durante la vigencia promocional específica. La promoción tiene validez del 6 al 11 de octubre de 2026 limitado hasta agotar existencias dentro del catálogo oficial Costco México.

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Características destacadas del purificador Philips con ósmosis inversa

Dentro del segmento premium de purificadores de agua domésticos, destacan dos características específicas de este modelo Philips: la tecnología de ósmosis inversa y el control integrado de 3 temperaturas disponibles directamente desde el dispensador del equipo.

Philips Purificador de Agua en Costco (Costco)

La ósmosis inversa representa la tecnología de purificación de agua más avanzada disponible actualmente en el segmento doméstico mexicano, dado que elimina considerablemente contaminantes disueltos, metales pesados, cloro y otros elementos no deseados mediante el paso del agua a través de una membrana semipermeable específica. Por su parte, el control de 3 temperaturas permite acceder directamente a agua fría, agua a temperatura ambiente y agua caliente desde el mismo equipo sin necesidad de calentar en estufa, encender tetera eléctrica o enfriar en refrigerador según la preparación específica deseada durante el día familiar.

Entre sus características destacan:

Marca Philips segmento premium internacional

segmento premium internacional Tecnología ósmosis inversa purificación avanzada

purificación avanzada Control integrado de 3 temperaturas disponibles

disponibles Agua fría, ambiente y caliente desde el dispensador

desde el dispensador Eliminación de contaminantes, metales pesados y cloro

Código producto Costco #733629

Vigencia promocional 6 al 11 de octubre de 2026

Garantía oficial Philips México

Respecto a la cobertura comercial del equipo, Philips México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en el sistema de ósmosis inversa, dispensador de 3 temperaturas, sistema electrónico interno, filtros originales y accesorios incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante holandés para esta línea específica.

Para la compra se requiere membresía Costco vigente según la política comercial habitual del retailer. Para preservar el rendimiento óptimo del sistema de ósmosis inversa durante los años de uso cotidiano familiar, conviene consultar el manual oficial Philips sobre la frecuencia recomendada de reemplazo de filtros y accesorios complementarios según las especificaciones del fabricante holandés para esta línea específica. Philips México cuenta adicionalmente con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades mexicanas donde audiencia puede consultar información actualizada sobre repuestos originales y mantenimiento específico del equipo adquirido.

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